Treinador de escolinha de futebol é preso suspeito de abusar sexualmente de alunos, em Aparecida de Goiânia
Suspeito foi denunciado por quatro pais, afirmando que homem estaria aliciando os filhos deles
Um treinador de escolinha de futebol foi preso em flagrante na tarde de quarta-feira (15), no setor Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia, suspeito de abusar sexualmente de adolescentes atendidos em uma unidade esportiva ligada a um clube da capital.
A ação foi conduzida por equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), lotadas na 2ª Regional, após denúncia apresentada por pais de alunos e acompanhamento do Conselho Tutelar.
No local, os agentes e conselheiros ouviram os menores e o treinador, colhendo relatos que apontaram indícios concretos de abuso.
Conforme o GCM Santana, o suspeito foi denunciado por quatro pais, afirmando que ele teria aliciado sexualmente os filhos deles.
Além disso, o agente destacou que o treinador convidava as vítimas para morar com ele, prometendo que virariam grandes jogadores de futebol.
Porém, durante o percurso entre a moradia do suspeito e os campos de treinamento, o suposto autor cometia os abusos.
Diante das informações, o homem foi autuado pelo artigo 218-B do Código Penal — corrupção de menores — e levado à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da autoridade policial.
Durante a condução, dois celulares foram apreendidos com o suspeito e encaminhados à Polícia Civil (PC) para perícia.
A GCM destacou ter atuado com sigilo e cautela durante toda a ocorrência, garantindo a proteção das vítimas e evitando qualquer exposição indevida, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
O Conselho Tutelar de Aparecida de Goiânia continuará prestando acompanhamento psicossocial e jurídico aos adolescentes, além de encaminhar o caso às instâncias competentes.
