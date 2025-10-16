Treinador de escolinha de futebol é preso suspeito de abusar sexualmente de alunos, em Aparecida de Goiânia

Suspeito foi denunciado por quatro pais, afirmando que homem estaria aliciando os filhos deles

Davi Galvão - 16 de outubro de 2025

Treinador foi preso em flagrante. (Foto: Divulgação)

Um treinador de escolinha de futebol foi preso em flagrante na tarde de quarta-feira (15), no setor Santa Luzia, em Aparecida de Goiânia, suspeito de abusar sexualmente de adolescentes atendidos em uma unidade esportiva ligada a um clube da capital.

A ação foi conduzida por equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), lotadas na 2ª Regional, após denúncia apresentada por pais de alunos e acompanhamento do Conselho Tutelar.

No local, os agentes e conselheiros ouviram os menores e o treinador, colhendo relatos que apontaram indícios concretos de abuso.

Conforme o GCM Santana, o suspeito foi denunciado por quatro pais, afirmando que ele teria aliciado sexualmente os filhos deles.

Além disso, o agente destacou que o treinador convidava as vítimas para morar com ele, prometendo que virariam grandes jogadores de futebol.

Porém, durante o percurso entre a moradia do suspeito e os campos de treinamento, o suposto autor cometia os abusos.

Diante das informações, o homem foi autuado pelo artigo 218-B do Código Penal — corrupção de menores — e levado à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da autoridade policial.

Durante a condução, dois celulares foram apreendidos com o suspeito e encaminhados à Polícia Civil (PC) para perícia.

A GCM destacou ter atuado com sigilo e cautela durante toda a ocorrência, garantindo a proteção das vítimas e evitando qualquer exposição indevida, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O Conselho Tutelar de Aparecida de Goiânia continuará prestando acompanhamento psicossocial e jurídico aos adolescentes, além de encaminhar o caso às instâncias competentes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Aparecida de Goiânia!