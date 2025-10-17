A fruta brasileira deliciosa que é proibida em vários países e pode até causar prisão em alguns lugares
O que aqui é considerado saudável, em outros lugares pode render multa e prisão
O noni, também conhecido como morinda citrifolia, é uma fruta tropical originária do Sudeste Asiático, mas que encontrou clima ideal em diversas regiões do Brasil.
Com aparência semelhante à da fruta-do-conde e um cheiro forte, o noni ganhou fama por suas supostas propriedades medicinais, sendo usado por muitas pessoas como fortalecedor natural e aliado do sistema imunológico.
Apesar da popularidade entre adeptos de terapias naturais, o consumo do noni é proibido em diversos países, como Estados Unidos, Canadá e partes da Europa. Isso porque estudos científicos apontaram possíveis riscos hepáticos associados ao consumo em excesso, especialmente em sucos concentrados. Além disso, cientistas apontam prejuízos ósseos e malefícios para grávidas.
As autoridades de saúde nesses países alegam que faltam evidências sólidas que comprovem os benefícios prometidos e que os riscos podem superar as vantagens.
No Brasil, o noni não é considerado alimento aprovado pela Anvisa, justamente pela falta de comprovação científica sobre sua segurança. Mesmo assim, é comum encontrá-lo em feiras livres e comunidades do interior, onde é consumido cru, em sucos ou misturado com mel.
O fruto é rico em antioxidantes, vitamina C, ferro e potássio, o que explica parte de sua fama de “fruta milagrosa”. Enquanto a ciência segue estudando seus efeitos, o noni permanece entre a linha tênue do remédio e do perigo.
O que para alguns é uma dádiva da natureza, para outros é um alimento que exige cautela. No fim, o segredo está na moderação e em compreender que nem tudo o que é natural é, necessariamente, inofensivo.
