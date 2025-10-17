Anápolis anuncia 1ª edição da Meia Maratona com kit especial para inscritos; confira detalhes

Serão disponibilizadas 1.500 vagas e cada participante receberá uma sacochila, camiseta personalizada e brindes de parceiros

Davi Galvão
Circuito de Corrida de Rua realizado em Anápolis. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis, em parceria com o SEST/SENAT, promove no dia 16 de novembro a 1ª Meia Maratona de Anápolis. A prova inédita terá percurso de 21 km, com largada às 5h30 e tempo máximo de conclusão de 3 horas.

As inscrições abrem na próxima sexta-feira (24), às 14h, pelo site www.brasilcorrida.com.br. Serão disponibilizadas 1.500 vagas, e cada participante receberá um kit especial com sacochila, camiseta personalizada e brindes de parceiros.

Para se inscrever, os atletas poderão apresentar comprovante de doação recente de sangue ou optar pelo pagamento de uma taxa de R$ 150, que será destinada ao SEST/SENAT.

Segundo o prefeito Márcio Corrêa (PL), o evento marca um novo momento para o esporte local, fortalecendo iniciativas já consolidadas como o Circuito Anapolino de Corrida de Rua, que mensalmente reúne milhares de pessoas e terá sua 7ª etapa na mesma data da meia maratona.

“A Meia Maratona é um marco para Anápolis. Estamos investindo no esporte como ferramenta de saúde, bem-estar e inclusão social. É motivo de orgulho ver nossa cidade sediando um evento dessa dimensão, que além de movimentar a economia e o turismo esportivo, também incentiva a solidariedade com a doação de sangue. Essa é a Anápolis que queremos: ativa, solidária e em movimento”, afirmou.

Premiação

Os atletas serão premiados nas categorias geral e por faixa etária. Na categoria geral (masculino e feminino), os valores serão:

1º lugar: troféu + R$ 2.000

2º lugar: troféu + R$ 1.500

3º lugar: troféu + R$ 1.000

4º lugar: troféu + R$ 800

5º lugar: troféu + R$ 600

Os três primeiros colocados por faixa etária também receberão troféus. As categorias são: 18 a 29 anos, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 e 60 anos ou mais.

Segurança e cuidados

O regulamento exige que todos os participantes estejam com exames médicos em dia e conscientes das próprias condições físicas. A participação é voluntária, e menores de 18 anos não poderão competir.

Para garantir a segurança, haverá ambulância UTI, equipe paramédica e apoio de segurança em todo o trajeto, com atuação conjunta de órgãos municipais e estaduais.

Caso o atleta opte por outro tipo de atendimento médico, a organização se exime de responsabilidade após a transferência.

