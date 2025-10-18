Máquina de Mistérios do Scooby-Doo é vista em Anápolis e intriga moradores

Filmagem enviada ao Portal 6 mostra ainda um sósia do personagem Salsicha, acenando para câmera

Imagens mostra máquina do mistério do Scooby Doo, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Uma cena um tanto inusitada pegou de surpresa moradores de Anápolis neste sábado (18). Aparentemente, a conhecida “Máquina do Mistério”, que aparece no desenho Scooby-Doo, deixou as telas da TV e foi flagrada percorrendo as ruas da cidade.

Em um vídeo enviado ao Portal 6, um morador mostra o veículo com as tradicionais cores azul, verde e laranja, estacionado em frente ao Teatro Municipal de Anápolis, no Setor Central.

Além do automóvel nada tradicional, a gravação ainda mostra mais um elemento intrigante: o sósia do personagem Salsicha.

Na gravação, é possível ver o homem — chamado Adriano Soares — vestido com a tradicional blusa verde e calça vermelha entrando no carro e acenando para o morador que fazia a filmagem.

“Só aqui em Anápolis mesmo, mano! É o Salsicha! Ô, Salsicha!”, grita o homem que grava o vídeo. “Não é possível, mano. Bem aqui no teatro… só aqui em Anápolis!”, completa, surpreso com a cena.

Vale destacar que o veículo e o personagem costumam percorrer diversas cidades de Goiás. Recentemente, por exemplo, a dupla foi vista na Região da 44, em Goiânia.

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

