Pedro Ribeiro - 20 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Pexels)

A cor da roupa que escolhemos vai muito além do estilo — ela comunica emoções, intenções e até aspectos da personalidade.

Estudos científicos mostram que as cores têm o poder de provocar reações imediatas no cérebro, despertando sensações de confiança, energia, tranquilidade ou desejo.

Saber usar as cores de forma inteligente pode transformar completamente a forma como somos percebidos pelos outros, tanto em situações pessoais quanto profissionais.

A cor da roupa que mais chama atenção, segundo estudos científicos (e o que isso revela sobre quem está usando)

Entre todas as cores, o vermelho é apontado por diversos estudos como a que mais chama atenção.

Essa cor vibrante estimula o corpo e desperta emoções fortes, como paixão, poder e coragem.

Desde tempos antigos, o vermelho está associado à nobreza e ao destaque — era usado por reis, rainhas e líderes para demonstrar autoridade.

Hoje, continua sendo uma escolha marcante em roupas, acessórios e até em campanhas de marketing, justamente por sua capacidade de atrair olhares e causar impacto imediato.

Quem veste vermelho costuma transmitir energia, confiança e presença. É uma cor que comunica atitude e costuma ser usada por pessoas que desejam se destacar.

No entanto, em excesso, pode também ser percebida como agressiva ou dominante, por isso, o segredo é equilibrar.

O que as outras cores revelam sobre você

O vermelho não é a única cor da roupa com impacto emocional.

O azul, por exemplo, é uma cor fria que transmite calma e confiança.

É muito usada em ambientes de trabalho, pois passa a sensação de profissionalismo e estabilidade.

Já o amarelo desperta alegria, otimismo e energia.

É uma escolha comum entre pessoas criativas e comunicativas.

O verde, por sua vez, está ligado à natureza, equilíbrio e serenidade — ideal para quem busca transmitir harmonia.

O preto é sinônimo de elegância, mistério e poder, enquanto o branco representa paz, pureza e clareza.

O rosa é associado à delicadeza e à empatia, e o roxo, à criatividade e espiritualidade.

Por que entender a psicologia das cores é importante

Saber o que cada cor da roupa representa é uma ferramenta poderosa, tanto na moda quanto na vida pessoal.

As cores influenciam o humor, a percepção e até as decisões de compra.

Além disso, ajudam a alinhar a imagem que queremos transmitir.

Uma roupa escolhida com consciência pode reforçar a confiança e até abrir portas em situações sociais e profissionais.

