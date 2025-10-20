Saiba quem é quem em ‘Três Graças’, nova novela das nove da Globo

Substituta de "Vale Tudo", detentora do horário nobre estreia nesta segunda-feira (20), na faixa das 21h da Globo

Folhapress - 20 de outubro de 2025

Três Graças é a nova novela das 21h. (Foto: Divulgação/Globo)

ANA CLARA COTTECCO – Substituta de “Vale Tudo”, “Três Graças” estreia nesta segunda-feira (20), na faixa das 21h da Globo, marcando o retorno de Aguinaldo Silva ao horário nobre após seis anos.

Escrita em parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva e com direção artística de Luiz Henrique Rios, a novela traz uma história sobre fé, desigualdade e resistência no coração de São Paulo.

A protagonista é Gerluce (Sophie Charlotte), uma mulher determinada e otimista que vive na Chacrinha, comunidade fictícia da zona norte paulistana. Mãe solo e cuidadora de idosos, ela se desdobra para sustentar a filha adolescente, Joélly (Alana Cabral), e cuidar da mãe doente, Lígia (Dira Paes).

Quando descobre que Joélly está grávida, decide quebrar o ciclo que marcou três gerações da família: mulheres que se tornaram mães ainda na adolescência.

Entre dilemas morais, paixão e injustiças sociais, Gerluce, que trabalha como cuidadora na casa da poderosa Arminda (Grazi Massafera), passa a desconfiar, ao lado da amiga Viviane (Gabriela Loran), farmacêutica da comunidade, de que os remédios distribuídos pela Fundação Ferette comandada por Santiago Ferette (Murilo Benício), amante de Arminda são falsificados.

O elenco reúne ainda nomes como Andréia Horta, Alanis Guillen, Pedro Novaes, Marcos Palmeira, Belo, Xamã, Arlete Salles, Fernanda Vasconcellos, Carla Marins, Juliano Cazarré, Augusto Madeira, Samuel de Assis, Miguel Falabella e Enrique Diaz, entre outros.

Confira abaixo os perfis dos principais personagens da trama.

NÚCLEO TRÊS GRAÇAS/CHACRINHA

Gerluce Maria das Graças (Sophie Charlotte): Filha de Lígia (Dira Paes) e mãe de Joélly (Alana Cabral). É uma mulher determinada e batalhadora, com forte senso de justiça. Mãe solo desde a adolescência, sustenta a filha, adolescente, e a mãe doente, assumindo as responsabilidades da casa e do bem-estar da família.

Vai trabalhar na residência de Arminda (Grazi Massafera), como cuidadora de Josefa (Arlete Salles), depois que Lígia adoece e precisa se afastar do serviço. Seu maior objetivo é impedir que Joélly precise abdicar dos seus sonhos ao engravidar na adolescência, assim como aconteceu com ela e com sua mãe, Lígia.

Apesar da correria do dia a dia, não deixa de tentar buscar o amor  a princípio com o motorista Gilmar (Amaury Lorenzo), depois com o policial Paulinho Reitz (Romulo Estrela).

Tem uma relação mal resolvida com o pai, Joaquim (Marcos Palmeira), que nunca a reconheceu. Conhecida por seu alto astral e capacidade de ver o lado positivo das situações, Gerluce é também dura e exigente com a filha, pelo seu bem. É franca e defensora daqueles que ama. Generosa e empática, ajuda os outros, e é inflexível diante de injustiças.

Ao descobrir um esquema criminoso de falsificação de remédios que prejudica sua comunidade e afeta sua família, decide fazer justiça, travando uma luta do bem contra o mal. Tem na melhor amiga Viviane (Gabriela Loran) seu porto seguro para dividir confidências e dilemas.

Lígia Maria das Graças (Dira Paes): Mãe de Gerluce (Sophie Charlotte) e avó de Joélly (Alana Cabral). É uma mulher resiliente, que enfrentou desafios desde cedo ao engravidar na adolescência e criar sua filha sozinha. Teve Gerluce com Joaquim (Marcos Palmeira), que nunca assumiu a filha e com quem ela mantém uma animosidade até hoje.

Dedicou grande parte de sua vida a cuidar de idosos. Sofre de uma doença pulmonar grave que a obriga a se afastar do trabalho de cuidadora de Josefa (Arlete Salles), mãe de Arminda (Grazi Massafera).

Apesar disso, não se deixa abater. É amorosa e carinhosa, tanto com sua filha, quanto com a neta e aqueles ao seu redor. Sente uma proximidade com o pastor Albérico (Enrique Diaz), mas não imagina que esse sentimento possa vir a se tornar algo maior.

Joélly Maria das Graças (Alana Cabral): Filha de Gerluce (Sophie Charlotte), neta de Lígia (Dira Paes). Adolescente, ainda não consegue se dar conta das responsabilidades da vida e mal dimensiona a expectativa que a mãe projeta nela. De personalidade forte, não leva  e não traz  desaforos para casa.

Direta e sem meias palavras, vive de embates com a mãe, embora o amor incondicional entre as duas esteja sempre acima de qualquer coisa. Guarda dentro de si uma força que até ela mesma desconhece, algo que herdou de Gerluce, e tem em Kellen Cristina (Luiza Rosa) sua melhor amiga.

Envolve-se secretamente com Raul (Paulo Mendes), filho de Arminda (Grazi Massafera), e acaba engravidando, o que trará diversas consequências para sua família de mães solo.

Viviane (Gabriela Loran): Melhor amiga de Gerluce (Sophie Charlotte) desde a escola, época em que ainda não havia iniciado sua transição de gênero. As duas sonhavam cursar uma faculdade, mas apenas Viviane conseguiu, formando-se em Farmácia, já que a amiga teve de se dedicar à maternidade. Profissional exemplar, é popular e generosa, uma pessoa que todos gostam de ter por perto.

Trabalha na Farmácia Ferette da comunidade da Chacrinha, distribuindo remédios que a fundação de mesmo nome entrega aos mais carentes. É uma amiga leal e confiável, e, como Gerluce, não admite injustiças. Vai se envolver com Leonardo Ferette (Pedro Novaes).

Joaquim (Marcos Palmeira): Pai de Gerluce (Sophie Charlotte), avô de Joélly (Alana Cabral). Viveu um romance com Lígia (Dira Paes) no passado e nunca assumiu a paternidade da filha. É um homem solitário e com dificuldade de se relacionar com as pessoas.

Vive em seu ferro-velho, agora interditado pelos órgãos públicos em função de ilegalidades que cometeu. Seu amigo mais próximo é Misael (Belo). Tentará corrigir as falhas cometidas no passado, principalmente em relação à filha Gerluce e à mãe dela, Lígia.

Gilmar (Amaury Lorenzo): Motorista de ônibus, é casado e pai de dois filhos. Malandro e mulherengo, envolve-se com Gerluce (Sophie Charlotte), que se decepciona quando descobre sobre sua família.

NÚCLEO CASARÃO DA ACLIMAÇÃO

Arminda de Melo Dantas (Grazi Massafera): Filha de Josefa (Arlete Salles), mãe de Raul (Paulo Mendes) e viúva de Rogério, desaparecido em circunstâncias misteriosas.

Amante de Santiago Ferette (Murilo Benício), de quem é sócia na Fundação Ferette, é uma madame esnobe, egoísta e cruel, que intimida e oprime aqueles ao seu redor, a começar por Gerluce (Sophie Charlotte), que trabalha como cuidadora de sua mãe.

Considera-se superior aos outros e expressa desprezo pelos mais necessitados. Tem a vida centrada em seu próprio prazer e interesses. Sua crueldade se manifesta, principalmente, em humilhações ao filho e na negligência com a mãe idosa. É manipuladora e astuta, e não tem senso de moralidade.

Com o amante, comanda um esquema altamente lucrativo de falsificação de remédios. Em sua casa, esconde a imponente escultura As Três Graças, uma obra que estará no centro do interesse de vários personagens.

Raul Dantas (Paulo Mendes): Filho de Arminda (Grazi Massafera), neto de Josefa (Arlete Salles). É um garoto introvertido, fechado no seu mundo particular e de baixa autoestima.

Usuário de drogas, envolve-se em situações perigosas com o traficante Bagdá (Xamã), na Chacrinha, e não tem uma relação saudável com a mãe, que o trata com desprezo.

Vive de lembranças do pai, Rogério, desaparecido em circunstâncias misteriosas, o que o deixou inconformado e mudou completamente seu jeito de ser. É amoroso com Joélly (Alana Cabral), por quem se apaixona, mas não vai assumir a criança ao saber da gravidez.

Josefa Melo (Arlete Salles): Mãe de Arminda (Grazi Massafera), avó de Raul (Paulo Mendes). Cuidada por Gerluce (Sophie Charlotte), sofre com a negligência de Arminda. Tem lapsos de memória e, quando fala verdades, deixa a filha e seu amante, Santiago Ferette (Murilo Benício), em pânico.

Claudia (Lorrana Moussinho): Trabalha na casa de Arminda (Grazi Massafera) como cuidadora de Josefa (Arlete Salles) no turno da noite, revezando-se na função com Gerluce (Sophie Charlotte). Faz curso pré-vestibular e pretende cursar faculdade de Medicina.

Gisleyne (Glaura Lacerda): Cozinheira que trabalha na casa de Arminda (Grazi Massafera).

Laerte (Vinicius Soares): Motorista de Arminda (Grazi Massafera).

FAMÍLIA FERETTE

Santiago Ferette (Murilo Benício): Falso benfeitor, à frente da Fundação Ferette, que recebe grandes quantias para comprar remédios de alto custo e distribuir aos mais necessitados. Casado com Zenilda (Andréia Horta) e pai de Lorena (Alanis Guillen) e Leonardo (Pedro Novaes).

Tem como amante e parceira nos negócios Arminda (Grazi Massafera), viúva de Rogério, seu ex-sócio na fundação, que desapareceu em circunstâncias misteriosas. É um homem acima de qualquer suspeita, super respeitado e que recebe prêmios reconhecendo a sua entidade.

Mas é chefe de um esquema criminoso e altamente lucrativo, que vende os medicamentos verdadeiros no mercado paralelo e entrega remédios sem efeito aos pobres. Placebos, que ele produz na “casa de farinha”. Além de corrupto, Ferette é bastante cruel, vingativo e não tolera ser enganado ou ludibriado.

Zenilda Ferette (Andréia Horta): Esposa de Santiago Ferette (Murilo Benício), mãe de Lorena (Alanis Guillen) e Leonardo (Pedro Novaes). É uma mulher comprometida com o lar e a família. Mantém sempre uma postura sofisticada, embora não tenha grandes vaidades pessoais.

Advogada, não exerceu a profissão para se dedicar integralmente à vida familiar. Com os filhos criados, começa a desejar trabalhar. Sequer imagina que a melhor amiga Arminda (Grazi Massafera) é amante de seu marido.

Lorena Ferette (Alanis Guillen): Filha de Santiago Ferette (Murilo Benício) e Zenilda (Andréia Horta), e irmã de Leonardo (Pedro Novaes). É uma jovem impulsiva e rebelde, que está sempre contra Ferette. De hábitos sustentáveis e ideias feministas, não concorda com o estilo de vida luxuoso da família e se incomoda com a posição de passividade que a mãe ocupa na relação com o pai.

Leonardo Ferette (Pedro Novaes): Filho de Santiago Ferette (Murilo Benício) e Zenilda (Andréia Horta), e irmão de Lorena (Alanis Guillen). É um jovem privilegiado que gosta de curtir a vida sem compromisso. Ambicioso, mal vê a hora de ocupar o lugar de Santiago nos negócios da Fundação Ferette. Vai se envolver com Viviane (Gabriela Loran).

NÚCLEO DELEGACIA

Paulinho Reitz (Romulo Estrela): É um policial honesto e íntegro. Trabalha na delegacia ao lado da estagiária Eduarda (Gabriela Medvedovsky) e do delegado Jairo Barroso (André Matos). Filho de um policial que morreu em serviço, é determinado e persistente nas investigações.

É um desastre quando o assunto é amor, pois sua dedicação excessiva ao trabalho o faz ter dificuldade em manter relacionamentos duradouros. Isso muda quando ele conhece e se apaixona por Gerluce (Sophie Charlotte).

Eduarda Fragoso, a “Juquinha” (Gabriela Medvedovsky): Estagiária de Paulinho Reitz (Romulo Estrela). É dedicada e quer se tornar uma policial de respeito. Sincera, está sempre “jogando a real” para Paulinho, a quem tem como grande mentor.

Jairo Barroso (André Mattos): Delegado da unidade onde trabalham Paulinho (Romulo Estrela) e “Juquinha” (Gabriela Medvedovsky).

Em benefício de sua evolução profissional, evita desgastes com poderosos e, por isso, prefere negligenciar oficialmente as investigações “por ordens superiores”, principalmente quando as suspeitas afetam pessoas da alta sociedade, como Santiago Ferette (Murilo Benício). No entanto, não impede – e até incentiva – a dupla a fazer investigações por vias extraoficiais.

FUNDAÇÃO FERETTE

Samira (Fernanda Vasconcellos): Chef de cozinha da Fundação Ferette. À primeira vista, é uma mulher séria e competente, mas que esconde uma atividade paralela e criminosa. É cínica e dissimulada.

Xênica (Carla Marins): Funcionária da Fundação Ferette, dedica-se a projetos liderados por Santiago Ferette (Murilo Benício). Cuidou sozinha do filho, o agora médico José Maria (Túlio Starling), seu maior orgulho. É ingênua, não acredita na maldade das pessoas, até que se prove o contrário.

José Maria (Túlio Starling): Filho de Xênica (Carla Marins), é um jovem médico que faz trabalho voluntário no posto de saúde da Chacrinha. Do bem, preocupa-se com os boatos de que os remédios da Fundação Ferette são falsos, e isso pode lhe causar sérios problemas, e também a sua mãe.

Lena (Barbara Reis): Casada com Herculano (Leandro Lima), é uma mulher que vive a frustração de não conseguir engravidar. Seu grande sonho é ser mãe e, para isso, é capaz de loucuras. Lena e o marido passaram um tempo morando fora do Brasil e, agora que retornaram, voltam a frequentar a Fundação Ferette.

Herculano (Leandro Lima): Marido de Lena (Barbara Reis). Um bem-sucedido diretor de banco, apaixonado pela mulher, para quem faz todas as vontades. Não mede esforços para realizar o grande sonho da esposa de ser mãe.

Lucia (Bruna Franklinn): Secretária da Fundação Ferette.

NÚCLEO CASA DE FARINHA

Macedo (Rodrigo García): É o homem de confiança de Ferette (Murilo Benício). Trabalha como segurança, motorista e encarregado de fazer ou mandar executar o serviço sujo. Sabe tanto sobre o patrão que poderia destruí-lo.

Edilberto (Julio Rocha): Capanga de Santiago Ferette (Murilo Benício), a quem dedica uma grande fidelidade. É frio, cruel e não demonstra o menor remorso ao cumprir ordens do patrão.

Vicente (Marcello Escorel): É o gerente da “casa de farinha” onde Santiago Ferette (Murilo Benício) produz os remédios placebos.

Luciano (Pedro Ogata): Funcionário da “casa de farinha” onde Santiago Ferette (Murilo Benício) produz os remédios placebos.

NÚCLEO CHACRINHA

Misael (Belo): É um homem honesto, que quando descobre que perdeu a esposa por causa da ganância de Ferette (Murilo Benício), persegue-o para se vingar. Certo de que é ele quem fornece os remédios sem efeito, não vai hesitar quando tiver oportunidade de fazer justiça. É o grande amigo de Joaquim (Marcos Palmeira).

Júnior (Guthierry Sotero): É um jovem que trabalha com computação, estudioso e trabalhador. Perde o pai, que tomava os remédios placebos, e está disposto a combater as maldades que acabam famílias como a sua. Vai se envolver com Maggye (Mell Muzzillo).

Bagdá (Xamã): É o chefe do tráfico de drogas da Chacrinha. Ele assumiu o comando da facção depois que Jorginho Ninja (Juliano Cazarré) foi preso. Com seus comparsas, Vandílson (Vinicius Teixeira) e Alemão (Lucas Righi), está sempre atento ao que se passa na comunidade. Persegue a todos que o devem, especialmente Raul (Paulo Mendes).

Vandílson (Vinicius Teixeira): Funcionário fiel de Bagdá (Xamã). Tem total dedicação ao chefe, mas seu lado ambicioso acaba deixando escapar suas verdadeiras opiniões, o que gera conflitos entre eles.

Alemão (Lucas Righi): Funcionário de Bagdá (Xamã). Esperto, está sempre pronto para a ação. É sonhador e busca ter uma vida melhor, mas está na dura realidade do mundo do crime.

Jorginho Ninja (Juliano Cazarré): Traficante perigoso, que foi o chefe do tráfico da Chacrinha. Ficou preso anos e, na cadeia, conheceu o pastor Albérico (Enrique Diaz) e acabou se convertendo à fé cristã. No passado, engravidou Gerluce (Sophie Charlotte), mas nunca teve contato com a filha Joélly (Alana Cabral). Gerluce, por sua vez, nunca revelou para a menina quem é o pai. Tenta se redimir das atitudes cometidas, mas o caminho não será fácil.

Kellen Cristina (Luiza Rosa): Filha do pastor Albérico (Enrique Diaz), é a melhor amiga de Joélly (Alana Cabral). É uma jovem madura, atenciosa e cativante. Faz companhia à enferma Lígia (Dira Paes), lendo para ela, e tem a confiança de todos na Chacrinha nclusive de Bagdá (Xamã) e de seu grupo.

Pastor Albérico (Enrique Diaz): É um homem íntegro, religioso e respeitador. Faz trabalho de evangelização nos presídios, onde ajuda na reabilitação do traficante Jorginho Ninja (Juliano Cazarré) e tem orgulho da filha, Kellen Cristina (Luiza Rosa), que criou sozinho. Viúvo, alimenta um carinho especial por Lígia (Dira Paes).

NÚCLEO GALERIA DE ARTE

Kasper Damatta (Miguel Falabella): É casado com João Rubens (Samuel de Assis), com quem divide a criação da filha Maggye (Mell Muzzillo) e a sociedade na galeria de arte. É tio de Lucélia (Daphne Bozaski), que, depois de ficar órfã, vai morar com ele e sua família em São Paulo. É amigo da família Ferette, especialmente de Zenilda (Andréia Horta), a quem vende obras de arte.

João Rubens (Samuel de Assis): É marido e sócio de Kasper (Miguel Falabella) e pai de Maggye (Mell Muzzillo). Culto e elegante, é muito carinhoso e incentivador da filha, que estimula a estudar, viajar e conhecer o mundo. Amigo da família Ferette, especialmente de Zenilda (Andréia Horta), a quem vende obras de arte.

Maggye (Mell Muzillo): É filha de Kasper (Miguel Falabella) e João Rubens (Samuel de Assis). Estudante de Design, é doce e gentil, mas nada boba. Sabe se defender e aos seus quando é preciso. Depois de um tempo distante, reaproxima-se de Lorena (Alanis Guillen), que conheceu em um curso. Vai se envolver com Júnior (Guthierry Sotero), jovem que presta serviços de informática para a galeria.

Lucélia (Daphne Bozaski): Sobrinha de Kasper (Miguel Falabella), é órfã de pai e mãe. De índole duvidosa, tem preconceito com a prima Maggye (Mell Muzzillo) por causa de sua origem humilde e vai armar situações para prejudicá-la.

NÚCLEO PRÉDIO ACLIMAÇÃO

Rivaldo (Augusto Madeira): Marido de Alaíde (Juliana Alves) e pai de Cristiano (Davi Luis Flores), é o porteiro do prédio em frente à mansão de Arminda (Grazi Massafera). Por conta de sua extrema bisbilhotice, sabe de tudo que acontece na rua e acaba virando testemunha das ocorrências na região.

Alaíde (Juliana Alves): Esposa de Rivaldo (Augusto Madeira) e mãe de Cristiano (Davi Luis Flores). Leva os pais Célio (Otávio Muller) e Chica (Rejane Faria) para morarem com a família no pequeno apartamento onde vivem em São Paulo e faz o marido de empregado deles. Ela e os parentes observam tudo o que se passa na mansão de Arminda (Grazi Massafera).

Cristiano (Davi Luis Flores): Filho de Rivaldo (Augusto Madeira) e Alaíde (Juliana Alves). Vive conectado ao celular, registrando o que se passa na região.

Célio (Otávio Muller): Marido de Chica (Rejane Faria) e pai de Alaíde (Juliana Alves). É o sogro folgado que se instala na casa de Rivaldo (Augusto Madeira) enquanto não arruma um emprego em São Paulo. Está atento a tudo o que acontece na mansão de Arminda (Grazi Massafera) e quer tirar proveito disso. Metido a malandro, dá em cima de Arminda e passa a espionar a casa dela a mando de Ferette (Murilo Benício).

Chica (Rejane Faria): Esposa de Célio (Otávio Muller). Vai morar com o marido na casa da filha Alaíde (Juliana Alves) e de Rivaldo (Augusto Madeira). Como eles, está sempre atenta à vizinhança do local e vive se aproveitando da boa vontade do genro.