Bebê é encontrada morta espancada em Goiânia e pais são os suspeitos
Corpo de Bombeiros foi deslocado ao local para o socorro, mas nada pôde ser feito mais
O Corpo de Bombeiros precisou ser acionada com urgência na manhã desta terça-feira (21), após receber a denúncia que uma bebê, de apenas 1 ano, havia sido brutalmente espancada e morta pelo padrasto, em Goiânia.
A denunciante, que seria tia da criança, relatou que encontrou a vítima já sem vida e que suspeitava que a mãe da pequena havia participado das agressões.
De imediato, as equipes se deslocaram até o Bairro Residencial Monte Pascoal, região Oeste da capital, onde de imediato deram início aos procedimentos de reanimação, mas a bebê não resistiu.
A criança também teria sido encontrada com queimaduras de cigarro pelo rosto, com diversas lesões pelo rosto, olho roxo e com a presença de sangue ao redor da boca.
O padrasto possui antecedentes criminais e inclusive estava utilizando tornozeleira eletrônica.
Mais informações a qualquer momento.
