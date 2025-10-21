Bebê é encontrada morta espancada em Goiânia e pais são os suspeitos

Corpo de Bombeiros foi deslocado ao local para o socorro, mas nada pôde ser feito mais

Da Redação Da Redação -
Corpo de Bombeiros ainda tentou reanimar o bebê, que teve o óbito confirmado. (Foto: Reprodução)
Corpo de Bombeiros ainda tentou reanimar o bebê, que teve o óbito confirmado. (Foto: Reprodução)

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionada com urgência na manhã desta terça-feira (21), após receber a denúncia que uma bebê, de apenas 1 ano, havia sido brutalmente espancada e morta pelo padrasto, em Goiânia.

A denunciante, que seria tia da criança, relatou que encontrou a vítima já sem vida e que suspeitava que a mãe da pequena havia participado das agressões.

De imediato, as equipes se deslocaram até o Bairro Residencial Monte Pascoal, região Oeste da capital, onde de imediato deram início aos procedimentos de reanimação, mas a bebê não resistiu.

A criança também teria sido encontrada com queimaduras de cigarro pelo rosto, com diversas lesões pelo rosto, olho roxo e com a presença de sangue ao redor da boca.

O padrasto possui antecedentes criminais e inclusive estava utilizando tornozeleira eletrônica.

Mais informações a qualquer momento.

 

 

