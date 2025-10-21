Jornalista Hiago Miguel morre em Goiânia, após luta contra o câncer

Morreu na madrugada desta terça-feira (21) o jornalista e empresário goiano Hiago Miguel, aos 30 anos. A informação foi confirmada nas redes sociais.

Em entrevista ao G1, a esposa dele, Arielle Montenegro, contou que o marido enfrentava um câncer e teve complicações após uma hemorragia decorrente de uma sessão de quimioterapia. Ele estava internado em um hospital particular no Setor Central de Goiânia.

Natural de Trindade, ele era proprietário da HM Marketing, empresa especializada em marketing digital e gestão de mídias.

O casal completaria oito anos de casamento no dia 11 de novembro.

“Sempre acreditava que iria superar a doença e conseguir viver”, contou Arielle, ao descrever o marido como uma pessoa alegre e intensa. “Todo mundo amava estar por perto dele. Ele foi muito forte e lutou até o último minuto”, acrescentou.

Mesmo com a doença, Hiago seguia ativo nas redes sociais, compartilhando a rotina de tratamento e mensagens de fé, sempre agradecendo o apoio de amigos e colegas.

Hiago era formado em Jornalismo pela PUC Goiás e pós-graduado em marketing.