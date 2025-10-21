O verdadeiro motivo de Brasil ser escrito com “Z” e não com “S” em inglês

21 de outubro de 2025

Você já reparou que, em inglês, escrevemos Brasil como Brazil com o “Z”, enquanto que em português a grafia oficial é com “S”?

A explicação vai além de simples diferença entre línguas: envolve a evolução do português antigo, reformas ortográficas e o fato do inglês manter uma versão arcaica do nome.

Segundo a narrativa da literatura histórica, o país era grafado em documentos oficiais como “Brazil” durante o período colonial e imperial, tanto no Brasil quanto em Portugal e em países estrangeiros.

A forma com “Z” derivava das antigas regras do português, ou melhor, do galego-português e suas variantes em que o dígrafo “Z” era usado para representar sons que hoje escrevemos com “s”.

Só no século XX, por meio do Decreto nº 20.108/1931 assinado por Getúlio Vargas em 15 de junho de 1931, que o Brasil oficializou a grafia com “S” para o nome da nação, como parte de uma reforma ortográfica junto à Academia Brasileira de Letras e à Academia das Ciências de Lisboa.

No entanto, o inglês não acompanhou essa mudança. Como o nome “Brazil” com “Z” já estava difundido internacionalmente, o idioma inglês manteve essa grafia.

A língua portuguesa evoluiu, mudando várias grafias (inclusive a do nome do país), enquanto outros idiomas conservaram a forma antiga.

Os historiadores reforçam que não se trata de um erro ou de uma adaptação arbitrária do inglês, mas de herança da ortografia antiga. “Brazil” era a forma usada quando o inglês incorporou o nome, enquanto o português brasileiro já havia migrado para “Brasil” com “S”. A letra “z” está lá como testemunha de um passado linguisticamente diferente.

“As duas Academias obrigam-se a empregar esforços junto aos respectivos Governos, a fim de, em harmonia com os termos do presente acordo, ser decretada nos dois países a ortografia nacional”, diz o Decreto 20.108/31, assinado por Vargas no dia 15 de junho de 1931.

