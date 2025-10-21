Pai é preso em Senador Canedo após esfaquear filho que pegou o carro da família escondido

Suspeito alegou que, durante a briga, foi agredido com socos no rosto e na sequência reagiu com a arma branca

Samuel Leão - 21 de outubro de 2025

Viatura do Corpo de Bombeiros foi acionada. (Foto: Divulgação)

Em Senador Canedo, um desentendimento entre pai e filho acabou em tentativa de homicídio. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (20), quando o autor, de 52 anos, esfaqueou seu filho, de 25 anos, após uma discussão envolvendo o carro da família.

Segundo relatos da Polícia Militar (PM) e testemunhas, o filho teria pegado o carro sem autorização, o que gerou o confronto físico entre ambos.

O pai alegou que, durante a briga, foi agredido com socos no rosto e, em reação, usou um canivete para ferir o filho.

A vítima foi encontrada caída na rua com graves ferimentos no abdômen e no peito, sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Senador Canedo.

Apesar do estado crítico da vítima, que não conseguiu fornecer maiores informações no momento, o pai foi preso e apresentado à autoridade policial.

Ele será responsabilizado pela tentativa de homicídio qualificado, sendo que a motivação foi considerada fútil pela Polícia Civil (PC), que investiga o caso.

