Em menos de 24h, GCM prende dois foragidos que se escondiam em Senador Canedo

Operação deflagrada no município cumpriu série de prisões em poucos dias

Samuel Leão - 07 de outubro de 2025

GCM realizando a captura de foragidos em Senador Canedo. (Foto: Divulgação)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Senador Canedo intensificou o combate à criminalidade e, em um intervalo de menos de 24 horas, conseguiu tirar de circulação dois foragidos da Justiça que se escondiam no município.

As prisões são parte dos resultados expressivos da Operação Sentinela do Cerrado, uma iniciativa da corporação com o Grupo de Capturas da Polícia Federal (PF) em Goiás.

Apenas nesta segunda-feira (06), foram realizadas duas capturas. A primeira delas foi a de um homem que possuía um mandado de prisão em aberto, cujo crime não foi especificado, mas que estava foragido da Justiça.

A GCM cumpriu o mandado e localizou o indivíduo durante as diligências. Horas depois, ainda na segunda-feira (06), a equipe capturou outro foragido, desta vez procurado pelo crime de estupro de vulnerável.

O mandado de prisão em aberto era oriundo do Estado do Mato Grosso. O homem foi localizado e detido em Senador Canedo.

Outras detenções

Vale ressaltar que a Operação Sentinela do Cerrado já havia registrado prisões importantes na última sexta-feira (03).

Naquele dia, foi cumprido um mandado de prisão contra um foragido da Justiça do Estado do Pará, também acusado de estupro de vulnerável.

Além das capturas de foragidos, a GCM também atuou em um caso de violência doméstica na Vila São Sebastião na sexta-feira.

Acionados para atender uma ocorrência com uso de arma branca, os agentes se depararam com um homem, sob efeito de álcool, ameaçando a própria mãe e irmã, com uma faca.

Diante do risco iminente, os guardas agiram rapidamente, contendo e imobilizando o agressor.

Vale destacar que a irmã do suspeito já havia uma medida protetiva contra ele.

O suposto autor foi conduzido à Delegacia de Senador Canedo, onde ficou à disposição da autoridade policial para a adoção das medidas cabíveis.

