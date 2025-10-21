Placa em carro de motorista de aplicativo chama a atenção de passageiros

A sinceridade de um motorista chamou a atenção por um detalhe nada discreto e gerou debate acalorado

Magno Oliver - 21 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / @alfinetei)

Quem se locomove pela cidade por meio do serviço de motorista por aplicativo sabe que cada condutor tem seu estilo de trabalho e regras de atendimento.

Uns preferem o silêncio absoluto, outros puxam papo sobre política, futebol ou o tempo. Mas um motorista em especial acabou se destacando não pelo assunto da conversa, e sim por uma placa repleta de regras fixada dentro do próprio carro.

O texto, fixado na parte de trás do banco do passageiro, é direto e sem rodeios:

“REGRAS NO MEU VEÍCULO

Uso obrigatório do cinto de segurança

Proibido comer e beber

Não bater a porta

Não botar os pés / malas no banco

O desrespeito das regras causará o cancelamento da corrida ou taxa de R$ 5,00. O carro não é seu, não sou seu funcionário.”

Placa em carro de motorista de aplicativo chama a atenção de passageiros

A mensagem rapidamente viralizou nas redes sociais após uma passageira fotografar o aviso e postar com a legenda: “Esse aqui já perdeu a paciência”.

Em poucos minutos, a publicação acumulava comentários divididos entre quem aplaudia a atitude do motorista e quem achava o tom rude demais para um serviço de transporte.

Enquanto uns destacaram que “regras básicas de educação deveriam ser desnecessárias”, outros argumentaram que “falta empatia e cordialidade no texto”.

Apesar da controvérsia, muitos usuários relataram entender o lado do motorista, lembrando que os veículos de aplicativo são ferramentas de trabalho, e que manter o cuidado com o carro é essencial para a rotina de quem depende dele. E muito passageiro sem noção acaba não respeitando.

Confira a postagem:

