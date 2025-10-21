Placa em carro de motorista de aplicativo chama a atenção de passageiros
A sinceridade de um motorista chamou a atenção por um detalhe nada discreto e gerou debate acalorado
Quem se locomove pela cidade por meio do serviço de motorista por aplicativo sabe que cada condutor tem seu estilo de trabalho e regras de atendimento.
Uns preferem o silêncio absoluto, outros puxam papo sobre política, futebol ou o tempo. Mas um motorista em especial acabou se destacando não pelo assunto da conversa, e sim por uma placa repleta de regras fixada dentro do próprio carro.
O texto, fixado na parte de trás do banco do passageiro, é direto e sem rodeios:
- Corretor goiano diz que marcas no chão são por aterrissagem de óvnis e relata: “já dei rolê de disco voador”
- Golpista levou golpe: agricultor goiano conta como fez para escapar de fraude e ainda ganhar um dinheiro
- A história do marido que passou anos plantando flores para que sua esposa cega pudesse sentir o cheiro
“REGRAS NO MEU VEÍCULO
Uso obrigatório do cinto de segurança
Proibido comer e beber
Não bater a porta
Não botar os pés / malas no banco
O desrespeito das regras causará o cancelamento da corrida ou taxa de R$ 5,00. O carro não é seu, não sou seu funcionário.”
Placa em carro de motorista de aplicativo chama a atenção de passageiros
A mensagem rapidamente viralizou nas redes sociais após uma passageira fotografar o aviso e postar com a legenda: “Esse aqui já perdeu a paciência”.
Em poucos minutos, a publicação acumulava comentários divididos entre quem aplaudia a atitude do motorista e quem achava o tom rude demais para um serviço de transporte.
Enquanto uns destacaram que “regras básicas de educação deveriam ser desnecessárias”, outros argumentaram que “falta empatia e cordialidade no texto”.
Apesar da controvérsia, muitos usuários relataram entender o lado do motorista, lembrando que os veículos de aplicativo são ferramentas de trabalho, e que manter o cuidado com o carro é essencial para a rotina de quem depende dele. E muito passageiro sem noção acaba não respeitando.
Confira a postagem:
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!