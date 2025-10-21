Mãe enfrenta escuridão e perigo para ir ao trabalho com a filha em Anápolis

Situação ocorre no bairro JK Nova Capital desde setembro, sem vislumbre de uma resolução

Rua escura no bairro JK Nova Capital, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

A ida e volta ao trabalho, para muitos em Anápolis, passa por uma caminhada até o ponto de ônibus mais próximo. Esse é o caso de Naiara Viana, de 35 anos, que enfrenta uma dificuldade nesse trajeto por ter que atravessar uma rua escura, com dois postes sem luz, todos os dias.

A situação piora por ela ter que levar a filha, de apenas 3 anos, junto consigo nessa caminhada, atravessando o breu completo na rua 30 do bairro JK Nova Capital, após descer em um ponto na Jamel Cecílio.

No dia 12 de outubro, Naiara resolveu gravar um vídeo mostrando o cenário – que perdura até o momento atual.

Em entrevista ao Portal 6, ela detalhou o medo que vivencia, todos os dias, e relembrou o início do problema.

“Sou mãe solo de três meninas e chego do trabalho às 23h30 com a mais nova, de 3 anos. Ela vai comigo porque na empresa tem creche. Desço e ando com ela cerca de 6 minutos, morrendo de medo”, expressou.

Segundo ela, a situação ocorre desde setembro, sem vislumbrar uma resolução, colocando em risco não só ela e a filha pequena, mas também outros moradores da rua que transitam pela região.

“São duas lâmpadas queimadas, a mais crítica é a que fica no lote baldio aberto, ao lado da minha casa. Há o risco de alguém se esconder na escuridão, já até formalizei um protocolo denunciando o caso”, complementou.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Anápolis para verificar se a gestão já tinha conhecimento do caso e se planejava alguma ação.

Em resposta, foi apontado que uma equipe já estaria se organizando para comparecer ao local e resolver a situação.

 

 

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

