Anvisa proíbe sabonete que vários brasileiros usam no dia a dia

Produto estava sendo vendido sem registro sanitário e teve fabricação e comercialização suspensas em todo o país

Pedro Ribeiro - 22 de outubro de 2025

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, distribuição, comercialização e uso do Sabonete Líquido Pérolas do Campo, da marca Bloom Perfumaria, fabricado pela empresa Dell Cosméticos LTDA EPP.

De acordo com o órgão, o produto estava sendo vendido sem registro sanitário, o que representa descumprimento das normas que garantem a segurança dos cosméticos no Brasil.

A determinação foi publicada no portal oficial da agência e entrou em vigor em setembro de 2025.

A decisão se baseia nas Leis nº 6.360 e nº 6.437, de 1976, que regulam a vigilância sanitária de produtos industrializados.

Segundo a Anvisa, a medida tem como objetivo proteger os consumidores de possíveis riscos à saúde, já que itens sem registro não passam por testes de qualidade, composição e segurança exigidos pela legislação.

Função da Anvisa na fiscalização

A Anvisa é o órgão responsável por autorizar e fiscalizar a produção de medicamentos, cosméticos, alimentos e outros produtos que impactam diretamente a saúde pública.

Além de verificar a origem e a composição, a agência também atua para impedir a circulação de itens irregulares no mercado.

Como denunciar produtos irregulares

Consumidores que encontrarem o Sabonete Pérolas do Campo sendo vendido, ou qualquer outro produto sem registro, podem denunciar à Anvisa.

As denúncias podem ser feitas de forma anônima, por meio da ouvidoria no telefone 0800 642 9782 ou pelo e-mail [email protected].

Até o momento, a Dell Cosméticos não se pronunciou sobre a decisão.