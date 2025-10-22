Anvisa proíbe sabonete que vários brasileiros usam no dia a dia
Produto estava sendo vendido sem registro sanitário e teve fabricação e comercialização suspensas em todo o país
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a fabricação, distribuição, comercialização e uso do Sabonete Líquido Pérolas do Campo, da marca Bloom Perfumaria, fabricado pela empresa Dell Cosméticos LTDA EPP.
De acordo com o órgão, o produto estava sendo vendido sem registro sanitário, o que representa descumprimento das normas que garantem a segurança dos cosméticos no Brasil.
A determinação foi publicada no portal oficial da agência e entrou em vigor em setembro de 2025.
A decisão se baseia nas Leis nº 6.360 e nº 6.437, de 1976, que regulam a vigilância sanitária de produtos industrializados.
Segundo a Anvisa, a medida tem como objetivo proteger os consumidores de possíveis riscos à saúde, já que itens sem registro não passam por testes de qualidade, composição e segurança exigidos pela legislação.
Função da Anvisa na fiscalização
A Anvisa é o órgão responsável por autorizar e fiscalizar a produção de medicamentos, cosméticos, alimentos e outros produtos que impactam diretamente a saúde pública.
Além de verificar a origem e a composição, a agência também atua para impedir a circulação de itens irregulares no mercado.
Como denunciar produtos irregulares
Consumidores que encontrarem o Sabonete Pérolas do Campo sendo vendido, ou qualquer outro produto sem registro, podem denunciar à Anvisa.
As denúncias podem ser feitas de forma anônima, por meio da ouvidoria no telefone 0800 642 9782 ou pelo e-mail [email protected].
Até o momento, a Dell Cosméticos não se pronunciou sobre a decisão.