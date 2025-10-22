Após incêndio destruir fábrica, família de Goiânia perde tudo e pede ajuda para recomeçar: ‘desorientador’

Imagens mostram cenário de destruição após chamas invadirem espaço, levando máquinas, materiais, produtos prontos e parte da estrutura destruídos

Gabriella Pinheiro - 22 de outubro de 2025

Imagem mostra fábrica destruída, em Goiânia. (Foto: Arquivo Pessoal)

Do dia para a noite, uma família viu o trabalho de 25 anos se transformar em cinzas, após a fábrica de biquínis chamada Musa de Verão, em Goiânia, pegar fogo no último domingo (19). Agora, eles pedem ajuda para unir forças e recomeçar do zero.

Em entrevista ao Portal 6, a proprietária do estabelecimento, Luciana Maria Ferreira da Cunha, conta que a suspeita é de que o incidente tenha sido causado por um curto-circuito iniciado na fiação da rua da fábrica, localizada na Avenida Francisco de Farias, setor Vila Santa Rita.

“Desde sexta-feira a energia estava indo e voltando na rua da fábrica. O pessoal ligou para a Equatorial, mas eles não foram. No sábado (18), começou a pegar fogo na fiação da rua. A gente crê que esse curto passou para a confecção e, como não tinha ninguém lá, foi pegando fogo. A gente perdeu tudo”, relata.

Imagens compartilhadas pela família mostram o cenário de destruição. É possível ver o espaço interno — onde antes funcionava a fábrica — completamente tomado pelas chamas, repleto de cinzas, com máquinas, materiais, produtos prontos e parte da estrutura destruídos. Tudo foi construído com esforço próprio ao longo de décadas.

Luciana revela que a empresa contava com 18 trabalhadores e realizava entregas para todo o Brasil. Por pouco, a sogra — que mora nos fundos do imóvel — não foi atingida, pois estava fora de casa no momento do incêndio.

“Para nós é desorientador, porque é família. A gente lida com família, com o sonho de produzir, de mandar para os nossos clientes. A gente produzia para fora do estado, tínhamos compromissos, muitas caixas prontas… Não foi só bem material, foi o nosso sonho”, desabafa.

Diante da tragédia, amigos e familiares criaram uma vaquinha online para ajudar na reconstrução total do espaço e na reposição do maquinário. As doações podem ser feitas por meio da plataforma Vakinha (ID: 5773566) ou utilizando a chave Pix: [email protected]

“A gente está contando com a ajuda de todo mundo. O sentimento é, ao mesmo tempo, de gratidão [pela ajuda], mas também sentimos que tudo foi arrancado de nós. Ainda assim, a gente crê que Deus vai restituir tudo e que iremos vencer”, afirma.

