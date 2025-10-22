Governo Trump diz que aumentará ‘substancialmente’ sanções contra a Rússia

Folhapress - 22 de outubro de 2025

Donald Trump (Foto: Isac Nóbrega/PR/Agência Brasil)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse nesta quarta-feira (22) que o governo Donald Trump anunciará um aumento substancial nas sanções contra a Rússia.

Anúncio pode ocorrer até nesta quinta-feira (23).

“Anunciaremos, seja depois do fim da tarde ou no início da manhã de amanhã de amanhã, um aumento substancial das sanções contra a Rússia”, afirmou Bessent a jornalistas na Casa Branca.

Declaração acontece no dia seguinte à notícia de que Trump descarta um encontro nos próximos dias com o presidente russo, Vladimir Putin.

“Não há planos para o presidente Trump se reunir com Putin no futuro imediato”, disse uma fonte do governo dos EUA à AFP, sob condição de anonimato.

Semana passada, o americano havia dito que poderia se reunir com Putin em Budapeste, na Hungria. Encontro estava previsto para ocorrer entre esta e a próxima semana, conforme anunciado pelo próprio presidente dos EUA.

Trump recebeu Putin no Alasca em agosto. Foi a primeira vez que o líder russo pisou em solo ocidental desde que ordenou a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. Na ocasião, o norte-americano admitiu sua frustração com Putin após se gabar por muito tempo de que poderia encerrar a guerra em um dia ao retornar à Casa Branca, devido à sua química pessoal com o líder russo.

Notícia de suspensão do encontro ocorreu no mesmo dia em que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e líderes europeus apoiaram esforços de Trump para encerrar guerra. O ucraniano e lideranças europeias, que incluem governantes da França, Reino Unido e Alemanha, insistem em pedir uma intensificação da pressão sobre Moscou, inclusive de Washington, onde Trump se recusou até agora a impor sanções à Rússia.