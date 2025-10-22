Novo concurso público da Câmara de Goiânia terá 62 vagas e salários de até R$ 10 mil

Cronograma foi divulgado pelo presidente da Casa Legislativa e prova serão realizadas em fevereiro do próximo ano

Gabriella Pinheiro - 22 de outubro de 2025

Entrada da Câmara Municipal de Goiânia. (Foto: Reprodução/Câmara)

O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (PRD), divulgou detalhes sobre o novo concurso público com lotação na Casa Legislativa.

Ao todo, estão sendo ofertadas 24 vagas para nível superior, com salário inicial de R$ 10.059, além de 38 vagas para nível médio, com remuneração de R$ 6.538.

De acordo com o parlamentar, a banca responsável pelo certame será o Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (UFG). O edital será publicado em novembro.

Conforme o cronograma, as provas serão realizadas em fevereiro do próximo ano, com a conclusão de todo o processo prevista para meados de 2026.

Dentre os cargos para nível superior estão previstos: analista de comunicação (01); economista (01); contadores (02); analistas de sistema (06); analistas técnico-legislativos (02); médicos do trabalho (02); tradutores e intérpretes de libras (02); cerimonialista (01); analista de suporte de redes e sistemas (01); arquivistas (02); designer gráfico e de animação (01); revisor de texto (01); psicólogo (01) e assistente social (01).

Já para nível médio, as funções são para agentes administrativos (09), atendentes de recepção e cerimonial (04), cinegrafistas (04), editores de vídeo (03), técnicos em eletroeletrônica (02), técnicos em iluminação (02), técnicos em telecomunicações (02), operadores de switcher (02), operadores de caracteres (02), agentes de segurança do Plenário (02), motoristas (02), operador de áudio e vídeo (01), agente de manutenção (01), agente de assuntos legislativos (01) e fotógrafo (01).

