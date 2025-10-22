Projeto oferece cursos gratuitos de capacitação profissional para mulheres em Goiânia

Participantes também terão acesso a ajuda de custo, bolsa de incentivo e apoio para inserção no mercado de trabalho

Projeto Mais Um Sem Dor está com inscrições abertas. (Foto: Divulgação) mulheres
Projeto Mais Um Sem Dor está com inscrições abertas. (Foto: Divulgação)

O Projeto Mais Um Sem Dor, desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT-GO) e pela Justiça do Trabalho (TRT-GO), está com inscrições abertas para cursos gratuitos de capacitação profissional voltados a mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Realizadas em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), as formações têm o objetivo de ampliar a empregabilidade e promover a inclusão social e produtiva de grupos historicamente excluídos do mercado formal.

As vagas são prioritárias para mulheres negras (cis ou trans), mulheres trans e travestis, pessoas LGBTQIAP+, mulheres migrantes, mulheres 50+, desempregadas e em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Além da formação técnica, as participantes receberão ajuda de custo para alimentação e transporte, bolsa de incentivo ao final do curso e suporte especializado para inserção no mercado de trabalho.

O projeto ainda promove workshops sobre empregabilidade e construção de currículos, além de oferecer acesso a uma rede com mais de 90 empresas parceiras do programa Empresas Amigas da Diversidade, comprometidas com a contratação inclusiva.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do formulário oficial.

As aulas serão ministradas na Fatesg, Setor Leste Universitário, em Goiânia, e no SENAI Vila Canaã, com início previsto entre abril e novembro de 2025. As opções são:

  • Marketing – 80 horas (Fatesg)
  • Informática básica – 80 horas (Fatesg)
  • Logística e almoxarifado – 80 horas (Fatesg)
  • Auxiliar de açougue – 40 horas (SENAI Vila Canaã)

