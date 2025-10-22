Projeto oferece cursos gratuitos de capacitação profissional para mulheres em Goiânia
Participantes também terão acesso a ajuda de custo, bolsa de incentivo e apoio para inserção no mercado de trabalho
O Projeto Mais Um Sem Dor, desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT-GO) e pela Justiça do Trabalho (TRT-GO), está com inscrições abertas para cursos gratuitos de capacitação profissional voltados a mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Realizadas em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), as formações têm o objetivo de ampliar a empregabilidade e promover a inclusão social e produtiva de grupos historicamente excluídos do mercado formal.
As vagas são prioritárias para mulheres negras (cis ou trans), mulheres trans e travestis, pessoas LGBTQIAP+, mulheres migrantes, mulheres 50+, desempregadas e em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
Além da formação técnica, as participantes receberão ajuda de custo para alimentação e transporte, bolsa de incentivo ao final do curso e suporte especializado para inserção no mercado de trabalho.
O projeto ainda promove workshops sobre empregabilidade e construção de currículos, além de oferecer acesso a uma rede com mais de 90 empresas parceiras do programa Empresas Amigas da Diversidade, comprometidas com a contratação inclusiva.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do formulário oficial.
As aulas serão ministradas na Fatesg, Setor Leste Universitário, em Goiânia, e no SENAI Vila Canaã, com início previsto entre abril e novembro de 2025. As opções são:
- Marketing – 80 horas (Fatesg)
- Informática básica – 80 horas (Fatesg)
- Logística e almoxarifado – 80 horas (Fatesg)
- Auxiliar de açougue – 40 horas (SENAI Vila Canaã)
