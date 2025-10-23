Bebê de 2 anos morre afogado em piscina de casa e caso comove moradores de Trindade

Menino teria engatinhado da sala da residência para a piscina enquanto os pais estavam em outros cômodos

Paulo Roberto Belém - 23 de outubro de 2025

Bebê chegou a ser socorrido na Unidade de Pronto Atendimento de Trindade. (Foto: Reprodução/Prefeitura de Trindade)

A morte trágica de um bebê de 2 anos por afogamento na própria piscina de casa nesta quinta-feira (23) no Setor Scala, em Trindade, gerou comoção na população da cidade, localizada na Região Metropolita de Goiânia.

O Portal 6 apurou que a mãe do menino estaria em um dos quartos da residência amamentando o irmãozinho da vítima, após deixá-lo brevemente no tapete da sala.

Ao perceber que o bebê não estava mais na sala, ela foi até a área externa e o viu boiando na piscina. A mãe estimou que o filho teria ficado submerso por cerca de 10 minutos.

Em reação, a jovem teria retirado o menino da água e o marido realizou os primeiros socorros para tentar reanimá-lo.

Em seguida, foram às pressas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, onde a vítima foi socorrida. Entretanto, não resistiu.

Em nota, a Prefeitura de Trindade, que gere a unidade de saúde, lamentou o episódio, confirmando que o menor já teria chegado à unidade de saúde sem vida.

Disseram que, mesmo com o quadro, foram realizadas tentativas de reanimação pela equipe médica, mas, sem sucesso.

Ao final, se solidariam com a perda trágica do bebê por afogamento.

Nota da Prefeitura de Trindade

A Prefeitura de Trindade, com profundo pesar, confirma o falecimento de uma criança de 2 anos de idade, ocorrido nesta quinta-feira (23).

De acordo com informações da equipe administrativa, o bebê chegou à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) já sem vida. Foram realizadas tentativas de reanimação pela equipe médica, mas, infelizmente, sem sucesso.

A criança foi vítima de afogamento na piscina de sua residência, localizada no Setor Scala.

A Prefeitura de Trindade se solidariza com a família e amigos neste momento de imensa dor e tristeza.

