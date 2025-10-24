Cometa que só volta daqui a 1,3 mil anos poderá ser visto em Goiás

Expectativa é que a partir deste sábado (25) o corpo celeste já possa ser observado, em uma janela que se estende até 12 de novembro

Cometa C/2025 A6 (Lemmon) foi descoberto em 2024. (Foto: Mark Wloch/Spaceweather.com)
Cometa C/2025 A6 (Lemmon) foi descoberto em 2024. (Foto: Mark Wloch/Spaceweather.com)

O cometa C/2025 A6 (Lemmon), descoberto em 2024 e que promete ser o mais brilhante deste ano, poderá ser visto pelos goianos em uma oportunidade que acontece, literalmente, apenas uma vez na vida.

Com o retorno previsto para daqui a 1,3 mil anos, a expectativa é que a partir deste sábado (25) o corpo celeste já possa ser observado, em uma janela que se estende até 12 de novembro.

Apesar disso, a expectativa é de que o brilho máximo aconteça no dia 31, data que marca o Dia Das Bruxas.

Em Goiás, quem desejar ver o cometa, deve buscá-lo no Noroeste, após o pôr do sol, quando as estrelas começam a ficar visíveis.

O melhor horário para tentar flagrar o cometa é por volta de 18h30 até 20h.

Até o momento, especialistas acreditam que será possível visualizar o Lemmon a olho nu, especialmente em regiões com o céu escuro e longe de fontes de luz. Parques e a zona rural são o ideal.

Ainda assim, o uso de binóculos ou telescópios podem deixar a experiência mais fácil e proveitosa.

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

