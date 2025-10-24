Cometa que só volta daqui a 1,3 mil anos poderá ser visto em Goiás
Expectativa é que a partir deste sábado (25) o corpo celeste já possa ser observado, em uma janela que se estende até 12 de novembro
O cometa C/2025 A6 (Lemmon), descoberto em 2024 e que promete ser o mais brilhante deste ano, poderá ser visto pelos goianos em uma oportunidade que acontece, literalmente, apenas uma vez na vida.
Com o retorno previsto para daqui a 1,3 mil anos, a expectativa é que a partir deste sábado (25) o corpo celeste já possa ser observado, em uma janela que se estende até 12 de novembro.
Apesar disso, a expectativa é de que o brilho máximo aconteça no dia 31, data que marca o Dia Das Bruxas.
Em Goiás, quem desejar ver o cometa, deve buscá-lo no Noroeste, após o pôr do sol, quando as estrelas começam a ficar visíveis.
O melhor horário para tentar flagrar o cometa é por volta de 18h30 até 20h.
Até o momento, especialistas acreditam que será possível visualizar o Lemmon a olho nu, especialmente em regiões com o céu escuro e longe de fontes de luz. Parques e a zona rural são o ideal.
Ainda assim, o uso de binóculos ou telescópios podem deixar a experiência mais fácil e proveitosa.
