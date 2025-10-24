Cometa que só volta daqui a 1,3 mil anos poderá ser visto em Goiás

O cometa C/2025 A6 (Lemmon), descoberto em 2024 e que promete ser o mais brilhante deste ano, poderá ser visto pelos goianos em uma oportunidade que acontece, literalmente, apenas uma vez na vida.

Com o retorno previsto para daqui a 1,3 mil anos, a expectativa é que a partir deste sábado (25) o corpo celeste já possa ser observado, em uma janela que se estende até 12 de novembro.

Apesar disso, a expectativa é de que o brilho máximo aconteça no dia 31, data que marca o Dia Das Bruxas.