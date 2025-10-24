Conheça o país onde não existem formigas nem mosquitos e a natureza parece de outro planeta

Lugar surpreende o mundo com clima extremo, paisagens únicas e a ausência de insetos que irritam quase todos os outros lugares do planeta

Magno Oliver - 24 de outubro de 2025

(Imagem: Ilustração/Robert Lukeman/Unsplash)

Enquanto quase todos os países do mundo convivem com formigas invadindo cozinhas e mosquitos perturbando o sono, existe um lugar em que isso simplesmente não acontece.

Na Islândia, o clima, o solo e a geografia criaram um ambiente tão peculiar que nenhuma espécie de formiga conseguiu se estabelecer, e mosquitos não sobrevivem por mais de algumas horas.

Clima extremo e natureza hostil aos insetos

O segredo está no clima. A Islândia vive um ciclo constante de frio, com temperaturas médias que raramente ultrapassam os 10 °C no verão e caem facilmente abaixo de zero durante o inverno.

Essas variações bruscas impedem que insetos como mosquitos completem seu ciclo de vida, já que os ovos e larvas não resistem ao congelamento.

Além disso, o solo vulcânico, rico em minerais e constantemente instável, dificulta a formação de colônias subterrâneas, o que explica a ausência de formigas.

O ecossistema é tão particular que cientistas afirmam que o país é um dos mais livres de pragas do planeta.

Um paraíso silencioso (e sem picadas)

Para os moradores e turistas, essa característica é quase um privilégio. Caminhar pelas paisagens islandesas — entre geleiras, vulcões e campos de lava — é uma experiência livre de zumbidos e picadas.

Mesmo em regiões úmidas, onde os mosquitos prosperariam em qualquer outro país, o frio e o vento constante mantêm o ar limpo e tranquilo.

Quem visita a Islândia no verão percebe algo ainda mais curioso: nenhum inseto tenta pousar na pele, mesmo em áreas rurais ou próximas a lagos.

Essa ausência de pragas torna o país um dos destinos mais confortáveis do mundo para explorar a natureza.

Terra de contrastes e fenômenos únicos

Além da paisagem sem formigas e mosquitos, a Islândia impressiona por outros motivos. É o país dos gêiseres, auroras boreais e vulcões ativos que coexistem com geleiras gigantes.

Com pouco mais de 370 mil habitantes, o território combina modernidade e isolamento, sendo um dos mais sustentáveis e seguros do planeta.

Curiosamente, a ausência de mosquitos e formigas também ajuda a preservar o equilíbrio ambiental, já que reduz o risco de pragas agrícolas e doenças transmitidas por insetos.

Por isso, o governo islandês mantém rigorosos controles de biossegurança, impedindo a entrada de espécies estrangeiras.

Um país quase fora da realidade

Sem insetos incômodos, com natureza intocada e fenômenos naturais dignos de ficção científica, a Islândia parece realmente um lugar fora da realidade.

E talvez por isso seja um dos destinos mais desejados por quem busca tranquilidade, beleza e um pouco de silêncio verdadeiro — o tipo de paz que só existe onde nem formigas, nem mosquitos, ousam viver.