IBGE anuncia quase 10 mil vagas temporárias em todo o país; saiba como conferir e se inscrever

Oportunidade deve atrair candidatos de diferentes áreas

Pedro Ribeiro - 24 de outubro de 2025

Recenseador do IBGE cadastra famílias; órgão é um dos que mais abrem concursos e tem melhor preparação de seus futuros servidores, mesmo nos processos para vagas temporárias – (Foto: Ronny Santos/Folhapress)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou a abertura de um Processo Seletivo Simplificado (PSS) que vai oferecer 9.580 vagas temporárias em todo o Brasil.

O objetivo, segundo o Governo Federal, é reforçar as equipes que atuam nas pesquisas estatísticas e geográficas do órgão.

As oportunidades estão divididas entre as funções de agente de pesquisas e mapeamento (8.480 vagas) e supervisor de coleta e qualidade (1.100 vagas).

Os contratados vão trabalhar diretamente na coleta, supervisão e controle de qualidade dos dados produzidos pelo IBGE.

O edital está previsto para novembro, com provas marcadas para janeiro de 2026 e resultado final esperado para março.

Quem quiser participar deve ficar atento aos sites oficiais do IBGE e da Fundação Getulio Vargas (FGV), que será a organizadora da seleção.

É por meio desses canais que serão divulgadas todas as informações sobre o edital, requisitos, prazos e inscrições.

Confira as vagas e acompanhe a publicação do edital:

