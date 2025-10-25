Mulheres são indiciadas por suposta tentativa de sequestro de crianças em parques de Goiânia

Suspeitas alegavam que teriam tido óvulos subtraídos por autoridades e possuíam quase 200 filhos espalhados pela cidade

Augusto Araújo - 25 de outubro de 2025

Mulheres foram levadas para delegacia após se aproximarem de crianças em parques de Goiânia (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) indiciou duas mulheres identificadas como Mônica Meirelles Sanchez e Yasmin Meirelles Sanchez da Silva por tentativa de subtração de incapazes, após um episódio inusitado e preocupante ocorrido em parques de Goiânia.

Segundo informações divulgadas pela corporação, as duas teriam sido vistas conversando com crianças em locais públicos, especialmente no Parque Vaca Brava, chamando-as de “filhos” e “filhas”.

Elas alegavam que teriam tido óvulos subtraídos por autoridades e que, por causa disso, possuíam quase 200 filhos espalhados por Goiânia — o que levou a PC a abrir uma investigação urgente.

O teor da ocorrência indica que as suspeitas sofrem de graves problemas de saúde mental e não chegaram a cometer crimes como sequestro ou cárcere privado.

Ainda assim, a gravidade dos relatos levou a corporação a instaurar um procedimento criminal na última quinta-feira (23) e a adotar diligências imediatas, com o objetivo de evitar pânico e garantir a segurança das famílias que frequentam os parques.

Na manhã de sexta-feira (24), após as primeiras apurações, a dupla foi formalmente indiciada.

Os delegados responsáveis representaram pelas medidas cautelares de afastamento de crianças, proibição de frequentar praças e parques de Goiânia, uso de tornozeleira eletrônica e incidente de insanidade mental.

A PC destacou que as condutas investigadas aparentemente decorrem de delírios associados a transtornos mentais, e reforçou que não houve contato físico com as crianças.

As identidades das suspeitas estão sendo divulgadas para auxiliar na coleta de novas provas e testemunhos, além de prevenir eventuais reincidências, conforme previsão da Lei nº 13.869/2019 e da Portaria Normativa nº 547/2021/DGPC, com autorização expressa do delegado responsável pelo caso.

