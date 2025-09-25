Maior que o Vaca Brava: novo cartão-postal da região Metropolitana de Goiânia fica pronto ainda neste ano

Espaço contará com lago, anfiteatro, quadras, área fitness, playgrounds e muita área verde. O investimento no espaço será de meio milhão de reais

Magno Oliver - 25 de setembro de 2025

A região Metropolitana de Goiânia está prestes a ganhar um novo espaço de lazer que promete chamar a atenção dos goianos: o Parque do Lago, em Abadia de Goiás.

Segundo a Localiza Urbanismo, responsável pela implantação, o local terá 88 mil m², superando em área o tradicional Parque Vaca Brava, no Setor Bueno, que conta com cerca de 79 mil m².

Com previsão de conclusão até o fim de 2025, o empreendimento tem atualmente cerca de 30% das obras executadas.

A empresa afirma que o espaço contará com lago, anfiteatro, quadras, área fitness, playgrounds e extensa área verde, incluindo uma nascente preservada.

Estrutura e investimento

O Parque do Lago integra o bairro planejado Reserva do Bosque, lançado em 2023, e será a última etapa do projeto. Conforme a Localiza, o investimento na obra é de aproximadamente R$ 500 mil.

De acordo com a empresa, o parque “irá concluir as diversas benfeitorias que já foram levadas ao bairro”.

Entre elas estão a implantação de praças e a construção do primeiro quartel da Polícia Militar (PM) de Abadia de Goiás, que ficará na região.

Comparações e valorização

Ainda segundo a Localiza Urbanismo, a área verde do novo parque será 11% maior que a do Vaca Brava, reforçando a comparação com o espaço mais conhecido da capital.

A companhia também estima que a implantação do equipamento deve gerar impacto direto no setor imobiliário da cidade.

Um levantamento interno da empresa, com base na evolução de preços no entorno de parques em Goiânia, aponta valorização de até 130% entre 2020 e 2025.

O índice, segundo a mesma análise, é 56% maior do que a média de valorização de lançamentos na capital, calculada pelo Fipezap no mesmo período.

Bairro planejado

O Reserva do Bosque deve receber 3.650 famílias, em uma área até então considerada vazio urbano de Abadia de Goiás.

Segundo a Localiza, as obras do bairro incluíram o asfaltamento que uniu as zonas central e sul da cidade, antes conectadas apenas por estrada de terra.

A empresa afirma que essa ligação permitiu à Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) implantar linhas de ônibus que ligam a região tanto ao Terminal Maranata, em Aparecida de Goiânia, quanto ao Parque Oeste Industrial, em Goiânia.

No entorno do novo parque está o Jardim do Lago, terceiro lançamento do bairro planejado, com 350 lotes já estruturados.

