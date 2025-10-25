Seis suspeitos de ataque a bar em Anápolis são presos em operação conjunta da PM

Ataque teria sido motivado por uma discussão anterior envolvendo alguns frequentadores

Gabriella Pinheiro - 25 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

Uma operação conjunta entre as Companhias Independentes de Polícia Militar (CIPMs) prendeu, em flagrante, seis criminosos suspeitos de homicídio e tentativa de homicídio, ocorridos na madrugada deste sábado (25), em um bar em Anápolis.

Após o compartilhamento de informações, foram iniciadas diligências na tentativa de localizar os suspeitos.

Durante as investigações, foi descoberto que os supostos autores teriam fugido para Águas Lindas de Goiás.

Com a criação de uma força-tarefa, foram encontrados os veículos utilizados na fuga, além de três suspeitos localizados em Anápolis. Outro homem foi preso na cidade de Corumbá de Goiás.

Por fim, dois criminosos foram localizados em Águas Lindas de Goiás. A arma utilizada no crime também foi apreendida.

Conforme apurado, a suspeita é de que o ataque tenha sido motivado por uma discussão anterior envolvendo alguns frequentadores do estabelecimento.

Nas gravações, é possível ver o momento em que alguns indivíduos descem de um carro prata e iniciam o tiroteio. Logo em seguida, um homem é baleado e cai no chão, enquanto outros clientes correm na tentativa de se proteger.

Cinco pessoas foram atingidas. Uma delas chegou a ser levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Anápolis, mas não resistiu. As outras quatro foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhadas ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

