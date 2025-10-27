Carro desgovernado destrói estrutura de supermercado em Anápolis

Registros mostram também os prováveis ocupantes do carro recolhendo partes do automóvel

Da Redação - 27 de outubro de 2025

Veículo teria ficado danificado com o impacto. (Foto: Reprodução)

Os moradores do condomínio Jardins do 2, localizado no Jardim das Américas, na região Nordeste de Anápolis, foram acordados na madrugada desta segunda-feira (27) por um estrondo causado pela batida de um carro aparentemente desgovernado.

Imagens cedidas ao Portal 6 mostram que veículo de passeio se chocou fortemente contra a estrutura frontal de um supermercado que fica em frente ao condomínio.

Os registros mostram também os prováveis ocupantes do carro recolhendo partes do automóvel.

Até o momento desta publicação não houve o acionamento da Polícia Militar no local.

Mais informações a qualquer momento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!