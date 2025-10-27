Carro desgovernado destrói estrutura de supermercado em Anápolis
Registros mostram também os prováveis ocupantes do carro recolhendo partes do automóvel
Os moradores do condomínio Jardins do 2, localizado no Jardim das Américas, na região Nordeste de Anápolis, foram acordados na madrugada desta segunda-feira (27) por um estrondo causado pela batida de um carro aparentemente desgovernado.
Imagens cedidas ao Portal 6 mostram que veículo de passeio se chocou fortemente contra a estrutura frontal de um supermercado que fica em frente ao condomínio.
Os registros mostram também os prováveis ocupantes do carro recolhendo partes do automóvel.
Até o momento desta publicação não houve o acionamento da Polícia Militar no local.
Mais informações a qualquer momento.
