Homem agride esposa com cadeirada após festa e é preso pela CPE de Aparecida de Goiânia

Vítima já havia registrado uma ocorrência contra o mesmo homem em setembro do ano passado

Samuel Leão - 27 de outubro de 2025

Marido foi localizado e preso pela CPE após agredir a esposa com uma cadeirada na testa. (Foto: Reprodução)

Um homem de 35 anos foi preso na noite do domingo (26) em um hotel de Senador Canedo, suspeito de agredir a companheira com uma cadeirada durante uma discussão em Bonfinópolis.

A prisão foi feita por equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Aparecida de Goiânia, com apoio de batalhões da Polícia Militar (27º e 30º BPM) e do setor de inteligência da corporação.

A mulher, também de 35 anos, contou que as agressões começaram após uma festa de rodeio na cidade. O casal seguiu para uma chácara, onde o desentendimento se agravou.

Em meio à briga, a vítima, que atua como pedagoga, foi atingida na cabeça com uma cadeira, conforme relatou publicado por ela mesma nas redes sociais.

No registro, ela mostra o rosto e roupa ensanguentados, devido ao grande talho que se abriu na sua testa, onde o objeto a acertou.

Assim que o caso foi comunicado à Polícia Militar (PM), equipes iniciaram uma busca para localizar o agressor, que tentou se esconder, mas foi encontrado no hotel.

Ele foi levado para a Subdelegacia da Polícia Civil (PC) do município, onde permanece à disposição da Justiça.

A vítima já havia registrado uma ocorrência contra o mesmo homem em setembro do ano passado.

Pouco tempo depois, os dois se reconciliaram, e ela chegou a pedir a revogação da medida protetiva que, no entanto, ainda estava em vigor no momento da nova agressão.

