Jovem de Goiânia descumpre medida protetiva, mata ex com disparos no rosto e se entrega à polícia

Suspeito alegou que tinha ido até a casa dela para conversar, mas carregava uma arma de fogo

Natália Sezil - 19 de outubro de 2025

Itens do suspeito foram apreendidos após ele confessar feminicídio. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 27 anos, foi preso em flagrante após descumprir uma medida protetiva contra a ex-esposa, assassiná-la a tiros e depois se entregar à polícia, em Goiânia, na noite deste sábado (18).

O crime aconteceu no setor Jardins do Cerrado, região Oeste da capital, onde a vítima morava. A jovem, de 28 anos, tinha medida protetiva de urgência contra o suspeito.

Mesmo assim, ele foi até a casa dela, alegando que queria conversar – mas portando uma arma de fogo e munições. Ele teria relatado à Polícia Militar (PM) que “perdeu o controle em um momento de raiva” e efetuou dois disparos contra o rosto da ex-esposa.

O jovem fugiu em seguida. Pouco depois de a PM ser informada sobre o feminicídio, ele teria se apresentado na delegacia, ainda com a arma na cintura, confessando ser o autor do crime.

O suspeito foi preso em flagrante – por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, feminicídio e descumprir medida protetiva de urgência.

Agora, ele fica à disposição das autoridades competentes, responsáveis por apurar qual teria sido a motivação do crime e como foram os momentos antes dos disparos.

Em caso de violência doméstica, denuncie

Mulheres que estejam sofrendo violência doméstica podem procurar a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), bem como solicitar medidas protetivas de urgência.

Diante de casos em que é necessário socorro imediato, é possível acionar a PM pelo 190 ou a Patrulha Maria da Penha, pelo (62) 99939-9581.

O Centro de Referência da Mulher Cora Coralina, na rua 74, esquina com a rua 59, no Centro de Goiânia, também fica disponível para atender mulheres em situação de violência. O local oferece assistência social, atendimento psicológico e jurídico.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia.