Médica viraliza ao listar coisas que aprendeu morando há 2 anos em Goiânia

Vídeo já acumula mais de 1 milhão de visualizações e mais de 90 mil curtidas

Gabriella Pinheiro - 27 de outubro de 2025

Foto: captura de tela / @oftalmopaulavelasco

Embora não seja uma goiana raiz, a médica oftalmologista Paula Canello Velasco provou que já entende da cultura do estado, mesmo morando há dois anos na capital.

Em um vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram, a profissional cita algumas das coisas que aprendeu durante a estadia em Goiânia. Para se ter uma ideia, a gravação já acumula mais de 1 milhão de visualizações e 90 mil curtidas.

Logo no início da filmagem, ela aborda alguns dos bordões mais usados pelos goianos, começando pelo termo “custoso”, que, na verdade, se refere a alguém difícil de lidar. Em seguida, ela complementa com outra expressão.

“Aqui tudo tem um jeito próprio de falar. ‘Custoso’ não é uma pessoa que custa caro. É uma pessoa teimosa, difícil, chata. Quando algo dá errado, você sempre pode falar ‘anem’”, explica.

Quando o assunto é comida, ela destaca as famosas jantinhas, presentes em praticamente todas as esquinas da cidade, além dos tradicionais pit dogs. Já sobre o pequi, a profissional menciona um ponto polêmico:

“Sobre o pequi, as pessoas se dividem entre as que amam o pequi e as que odeiam o cheiro”, diz.

Por fim, ela destaca que um fator crucial para determinar se alguém se tornou ou não um verdadeiro goiano é ter ido, em algum momento, a Caldas Novas ou Pirenópolis.

Veja o vídeo:

