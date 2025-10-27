Prefeitura em Goiás abre inscrições para concurso com salários de quase R$ 10 mil; veja as vagas

Oportunidades são para candidatos de nível médio e superior em diversas áreas de conhecimento

Davi Galvão - 27 de outubro de 2025

Processo seletivo sendo realizado. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Prefeitura de Planaltina, em Goiás, abriu as inscrições para um novo concurso público que oferece vagas em cargos de níveis médio e superior.

De acordo com o edital, as oportunidades são para fiscal de trânsito e transporte (02), assistente social (02), monitor de educação básica (100), nutricionista (02), professor de ciências físicas e biológicas (02), professor de educação física (02), professor de geografia (02), professor de história (02), professor de inglês (02) e professor intérprete/libras (02).

Há ainda oportunidades para professor de língua portuguesa (05), professor de matemática (05), professor pedagogo (50), fiscal ambiental (02), fiscal de serviços públicos (02), fiscal de tributos (02), agente comunitário de saúde (24) e médico especialista – neurologia (02).

Os contratados deverão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais, com salários que variam entre R$ 1.600 e R$ 9.515,24.

As inscrições podem ser feitas até o dia 04 de dezembro, no site do Instituto ACCESS, responsável pela organização do concurso. As taxas variam de R$ 47 a R$ 68, e o pedido de isenção pode ser feito nesta segunda (27 e terça-feira (28).

A seleção será composta por prova objetiva para todos os cargos, marcada para 11 de janeiro de 2026, sendo que candidatos a funções de nível superior também passarão por prova discursiva e avaliação de títulos.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme decisão da Prefeitura de Planaltina.

Para mais informações, os interessados podem consultar o edital do certame.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!