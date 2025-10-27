Trump volta a flertar com terceiro mandato, vetado pela Constituição

Fala é a mais recente de uma série de alusões e afirmações indiretas feitas por Trump sobre permanecer no poder depois de 2028

Folhapress - 27 de outubro de 2025

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. (Gage Skidmore/Wikimedia Commons)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a flertar com a ideia de concorrer a um terceiro mandato em conversa com jornalistas nesta segunda-feira (27), dizendo que “adoraria” fazê-lo. A Constituição do país, por meio da vigésima segunda emenda, proíbe qualquer pessoa de ser eleita presidente por mais de dois mandatos e, diferentemente do Brasil, não importa se eles são consecutivos ou não.

A fala é a mais recente de uma série de alusões e afirmações indiretas feitas por Trump sobre permanecer no poder depois de 2028, quando termina seu período atual na Casa Branca. Em comícios, o presidente tem destacado a presença de cartazes manifestando apoio a um terceiro mandato, e o site oficial da Trump Organization vende bonés com os dizeres “Trump 2028”.

“Eu adoraria fazer isso. Eu tenho as maiores taxas [de aprovação] da história”, afirmou Trump ao ser questionado sobre a possibilidade de concorrer novamente. Ele disse que ainda não chegou a uma decisão a respeito de pedir que a Suprema Corte declare a vigésima segunda inconstitucional esse seria o caminho mais viável para que Trump possa disputar um terceiro mandato, uma vez que há uma maioria conservadora e simpática ao presidente na Corte hoje.

Outra possibilidade aventada por apoiadores é a de que o republicano concorresse à Vice-Presidência ao lado de um nome subserviente no topo da cédula que concordasse em renunciar no primeiro dia no cargo, tornando Trump presidente novamente. O próprio político, entretanto, descarta a manobra: “Eu poderia fazer isso, mas não vou. Acho que é muito ridículo. Eu descarto a ideia porque é ridícula, e acho que as pessoas não iam gostar disso. Não seria certo””, afirmou nesta segunda.

Além disso, juristas afirmam que outra emenda, a décima segunda, veta a manobra: segundo o texto, “nenhuma pessoa constitucionalmente inelegível ao cargo de presidente [caso de Trump, que não pode mais concorrer] será elegível ao cargo de vice-presidente”.

Uma mudança constitucional, por sua vez, é praticamente impossível: nos EUA, emendas à Carta Magna, que data de 1787, precisam do aval de três quartos dos Estados por meio de votação nos Legislativos locais, e o Partido Democrata controla hoje 19 de 50 deles bastam 13 para barrar qualquer tentativa de abolir o limite de mandatos.

Outra questão que impacta cálculos sobre uma eventual permanência de Trump no poder é a sua idade. Ao deixar a Casa Branca em janeiro de 2029, quando terá 82 anos e 7 meses, o republicano será o presidente mais velho da história do EUA (Joe Biden deixou o poder com 82 anos e dois meses). Seu estado de saúde já é alvo de especulação: na segunda, por exemplo, Trump confirmou ter realizado recentemente um exame de ressonância magnética, mas não explicou por quê, se limitando a dizer que o resultado foi perfeito.

Exames do tipo têm o objetivo de detectar uma série de doenças, como tumores, problemas neurológicos, ósseos ou cardiovasculares. Trump recebeu um diagnóstico de insuficiência venosa crônica em julho deste ano, e já apareceu em público com manchas na mão e os tornozelos inchados.