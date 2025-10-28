Anvisa determina suspensão de cosméticos e produtos de limpeza após descoberta

Produtos foram suspensos após fiscalização encontrar irregularidades no processo de fabricação e no cumprimento de normas de segurança

Gabriel Yuri Souto - 28 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) anunciou a suspensão imediata de todos os cosméticos e produtos de limpeza fabricados pela Maxx Química e Sistemas de Limpeza Ltda. A decisão impacta tanto a comercialização quanto a fabricação, distribuição, divulgação e o uso desses produtos em todo o território nacional.

Irregularidades nos cosméticos

Durante uma fiscalização realizada entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro, a Anvisa constatou que a Maxx Química não seguiu o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação para Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes, conforme estabelecido pela Resolução RDC 48/2013. Isso significa que os cosméticos produzidos pela empresa não atendem às normas sanitárias de qualidade e segurança, colocando em risco a saúde dos consumidores.

Produtos de limpeza também foram afetados

Além dos cosméticos, a fiscalização também identificou problemas semelhantes nos produtos de limpeza fabricados pela Maxx Química. Esses produtos também não estavam em conformidade com as exigências do regulamento técnico, o que resultou na suspensão de sua comercialização e distribuição. A medida visa garantir que apenas produtos seguros e regulamentados cheguem aos consumidores.

Suspensão de maquiagem capilar sem registro

Além da Maxx Química, a Anvisa determinou a apreensão de dois produtos cosméticos destinados à maquiagem capilar, Dexe Hair Building Fibers e Maycheer Pang Pang Hair Shadow. Esses cosméticos estavam sendo comercializados sem o devido registro na Anvisa, o que é uma irregularidade grave, pois compromete a segurança dos produtos para os consumidores. A medida impede que esses produtos sejam comercializados, distribuídos, fabricados, divulgados ou utilizados.

O que isso significa para os consumidores

Com a suspensão determinada pela Anvisa, nenhum desses produtos pode ser adquirido ou utilizado até que a empresa regularize sua situação e esteja em conformidade com as normativas de segurança e qualidade exigidas pelo órgão. A Anvisa reforça que a ação foi tomada para proteger a saúde da população e garantir que todos os produtos no mercado sejam fabricados e comercializados dentro dos padrões sanitários exigidos.

A Anvisa segue acompanhando de perto as ações corretivas da Maxx Química e dos fabricantes de produtos de maquiagem capilar, visando assegurar que a situação seja regularizada de forma eficaz e que não haja novos riscos à saúde pública.

Essa medida é um alerta sobre a importância de verificar a regulamentação de produtos antes da compra e o papel crucial da Anvisa na fiscalização do mercado de cosméticos e produtos de higiene.

