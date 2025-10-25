A geladeira da cozinha está suja? Então conheça esse truque de limpeza

Limpeza profunda com brilho renovado e ainda a possibilidade de prolongar a vida útil do aparelho

Pedro Ribeiro - 25 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela/Redes Sociais)

Quando as primeiras geladeiras chegaram às casas brasileiras, lá no século passado, elas eram tratadas quase como joias da cozinha.

Mantinham os alimentos frescos, impressionavam visitas e davam um ar futurista ao lar. Hoje, elas continuam indispensáveis, mas convivem com um inimigo silencioso: a sujeira que se instala nos cantos, nas borrachas e nas prateleiras esquecidas.

Se o eletrodoméstico é o guardião de tudo o que comemos, mantê-lo limpo se tornou uma missão de sobrevivência doméstica.

E, como já virou tradição, é nas redes sociais que surgem novidades capazes de transformar até a tarefa mais chata em motivo de conversa.

O perfil Labuta em Casa, no Instagram, ensinou um truque para dar aquela faxina completa na geladeira — incluindo a borracha da porta, sempre desafiadora.

A receita exige apenas ingredientes comuns do dia a dia: detergente, água oxigenada, desinfetante e vinagre branco.

A geladeira da cozinha está suja? Então conheça esse truque de limpeza

No vídeo que circula online, o autor orienta misturar todos os produtos e aplicar com pano por toda a superfície interna e externa do eletrodoméstico.

Segundo o conteúdo divulgado pelo Instagram, a promessa é ambiciosa: limpeza profunda com brilho renovado e ainda a possibilidade de prolongar a vida útil do aparelho, já que a borracha conservada garante melhor vedação.

A técnica, claro, despertou reações animadas nos comentários. “Gostei”, escreveu uma seguidora empolgada, segundo os registros do site.

Outra garantiu que já mantém a rotina de limpeza anual: “Eu limpo todos os anos e fica limpíssima!”, reforçando a ideia de que a geladeira também merece cuidados programados.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Labuta EM CASA|achadinhos (@labutaemcasa)

Mas, como toda mistura caseira popularizada pela internet, nem tudo são elogios e praticidade. Entre os comentários, houve alerta importante sobre segurança.

Segundo o comentário, uma internauta lembrou que é preciso verificar o rótulo do desinfetante antes de misturar produtos químicos, pois alguns podem gerar substâncias tóxicas.

Se o truque realmente prolonga a vida da geladeira, cada cozinheiro — e seu próprio eletrodoméstico — terá que descobrir.

O que não muda é a lição por trás da viralização: a faxina também virou conteúdo, e transformar o terror da sujeira em curiosidade doméstica está valendo clique, debate e um cheirinho de limpeza no ar.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo!