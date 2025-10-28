Descubra por que é importante desligar o Wi-Fi do celular à noite

Especialistas afirmam que desconectar o aparelho antes de dormir melhora o sono, reduz riscos de segurança e ainda economiza energia

Magno Oliver - 28 de outubro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Brett Jordan)

Com a rotina cada vez mais conectada, é comum manter o celular ligado à internet o tempo todo — inclusive durante o sono. No entanto, desligar o Wi-Fi à noite pode trazer benefícios significativos para a saúde e para o próprio desempenho do aparelho. A prática simples ajuda a melhorar a qualidade do descanso, economiza energia e reduz a exposição a possíveis falhas de segurança.

Descubra por que é importante desligar o Wi-Fi do celular à noite

Melhor qualidade de sono

Deixar o Wi-Fi ativo enquanto dormimos mantém o celular em constante atividade, recebendo notificações e emitindo luzes e sons que interrompem o ciclo natural do sono. Segundo o pesquisador Russell Johnson, da Universidade Estadual de Michigan, a luz azul dos dispositivos eletrônicos interfere na produção de melatonina, o hormônio que regula o sono e os ritmos biológicos.

A exposição prolongada pode causar insônia, fadiga e irritabilidade, além de prejudicar o processo natural de recuperação do corpo durante a noite. Ao desligar o Wi-Fi, é possível criar um ambiente mais tranquilo e propício ao descanso.

Economia de energia e durabilidade do aparelho

Manter o Wi-Fi ligado faz com que o celular continue enviando e recebendo dados, mesmo em repouso. Isso aumenta o consumo de energia e pode acelerar o desgaste da bateria. Ao desativar a conexão durante a noite, o dispositivo entra em modo de baixo consumo, preservando a carga e prolongando sua vida útil.

Além disso, a redução de processos em segundo plano contribui para melhor desempenho e menor aquecimento do aparelho ao longo do tempo.

Mais segurança digital

Outro ponto importante é a proteção de dados pessoais. Quando conectado a uma rede Wi-Fi, o celular emite sinais e identificadores — como o endereço MAC — que podem ser detectados por outros dispositivos próximos. Ao desligar a conexão, o usuário minimiza a exposição a riscos cibernéticos e reduz a chance de ataques a redes domésticas.

Um hábito pequeno com grandes efeitos

Desconectar o Wi-Fi antes de dormir é uma atitude simples, mas com impacto direto na saúde, segurança e desempenho tecnológico. Além de favorecer um sono mais profundo, o gesto ajuda a cuidar do aparelho e do meio ambiente, por meio da economia de energia.

Em um mundo onde estar sempre online virou regra, dar uma pausa digital pode ser o primeiro passo para viver melhor — e dormir de verdade.

