Comissária de bordo revela o valor do salário e todos os benefícios que a função tem

Profissional divulga ganhos na Emirates e lista vantagens como moradia paga, passagens com desconto e salário isento de imposto

Magno Oliver - 23 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

A comissária de bordo argentina Victoria Apano chamou atenção em redes sociais ao revelar quanto ganha trabalhando para a Emirates.

Em vídeo publicado no TikTok, ela apresentou os valores de salário e bonificações e detalhou os benefícios exclusivos da função.

Segundo o relato de Victoria, o salário base da comissária parte de cerca de 4.980 dirhams dos Emirados Árabes Unidos (aproximadamente R$ 7,3 mil) por mês.

Além disso, há uma bonificação por hora de voo: aproximadamente 69,6 dirhams (cerca de R$ 102) para cada hora voada.

A média mensal informada foi de cerca de 11.200 dirhams (aproximadamente R$ 16,5 mil), considerando entre 80 e 100 horas de voo no mês.

Benefícios além do salário

Victoria também destacou que as comissárias da Emirates recebem diversos benefícios:

Moradia gratuita ou subsídio para aluguel em Dubai, com contas de água, luz e internet muitas vezes cobertas pela empresa;

Transporte gratuito entre o alojamento e o aeroporto;

Passagens aéreas com desconto para si e familiares, além de tarifas especiais em hotéis;

Salário isento de impostos diretos no país.

Realidade e requisitos da profissão

Apesar dos valores atraentes, a vida de comissária também exige alta dedicação, flexibilidade de horários e deslocamentos constantes.

Como informa o site especializado Aero World, o salário é composto por salário base + bonificação por horas voadas + auxílios de longa-estadias fora de base.

Victoria, que já conta com mais de 17 mil seguidores no TikTok, usa a plataforma para mostrar sua rotina de bordo, bastidores das viagens e responder dúvidas de quem considera seguir carreira na aviação.

“Vou contar quanto ganham as comissárias da Emirates. Sinto que é um tema tabu, mas a verdade é que todos temos acesso na página oficial”, diz ela no vídeo enquanto se prepara para um voo de longa distância.