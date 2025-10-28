Vídeo mostra momento de acidente que deixou avó e criança feridas em Senador Canedo

Mulher precisou ser levada até Unidade de Pronto Atendimento e, posteriormente, até o Hospital de Urgências de Goiás

Gabriella Pinheiro - 28 de outubro de 2025

Imagem mostra acidente envolvendo brinquedo em Senador Canedo. (Foto: Reprodução)

Imagens registradas por populares mostram alguns detalhes do acidente envolvendo uma montanha-russa em um parque de diversões na Avenida Dom Emanuel, no setor Jardim Canedo, em Senador Canedo. O caso aconteceu no último domingo (26) e deixou uma mulher e uma criança feridas.

Na gravação, é mostrado o momento em que o brinquedo começa a circular e, ao chegar a uma curva, é possível ver, brevemente, uma mulher aparentemente saltando do banco. Logo em seguida, o vídeo é interrompido de forma abrupta.

De acordo com testemunhas, a mulher, de 46 anos, que é avó da criança, de 3 anos, estava com o pequeno no colo, mas não teria conseguido segurá-la no momento da curva, o que fez com que a criança fosse arremessada para fora do carrinho. Ela, porém, ficou caída dentro da cabine, com metade do corpo para fora.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher teve ferimentos na cabeça e no punho esquerdo, mas estava consciente e se comunicando.

A mesma foi levada até a Unidade de Pronto Atendimento de Senador Canedo e, posteriormente, encaminhada ao Hospital de Urgências de Goiás (Hugo) para avaliação psicológica, recebendo alta em seguida.

A criança já havia sido retirada do local quando os bombeiros chegaram.

Em nota à impresa, o parque Diverplay Center Park informou que prestou assistência às vítimas e salientou que possui licença e que as vistorias estão em dia.

A administração também afirmou que permanece à disposição da família.

SUSTO 😱 Vídeo mostra momento de acidente que deixou avó e criança feridas em Senador Canedo Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/sh7QKcJ42E — Portal 6 (@portal6noticias) October 28, 2025

