3 signos que vão reencontrar alguém especial do passado e abalar o coração

Magno Oliver - 29 de outubro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/ Andrew Neel)

O universo astrológico tem o poder de surpreender, especialmente quando se trata de encontros do destino. Alguns signos estão prestes a viver experiências emocionantes, com a chance de reencontrar alguém especial do passado, alguém que pode mexer com o coração.

Se você sente que o momento de reviver emoções antigas chegou, confira quais signos estarão mais propensos a esse reencontro que vai marcar a vida deles.

Áries

Áries vive uma fase de mudança e de reavaliação de sentimentos. O reencontro com alguém do passado pode trazer à tona emoções que estavam guardadas. Esse signo, impulsivo por natureza, estará mais propenso a dar uma segunda chance ao amor, ou até mesmo a se envolver novamente com alguém de sua história.

Leão

Leão, regido pelo Sol, é um signo que sabe como brilhar, mas também guarda profundas emoções. Para os leoninos, o reencontro com alguém especial será um momento de reencontro com a própria essência. A chama do passado vai reacender e eles vão abalar corações, redescobrindo o que realmente importa no amor.

Escorpião

Escorpião é conhecido pela intensidade e profundidade com que vive as relações. O destino traz de volta uma pessoa que vai mexer com as estruturas emocionais desse signo, reacendendo uma paixão do passado que ainda está viva. O reencontro será marcado por uma energia transformadora, capaz de deixar marcas profundas no coração de Escorpião.

