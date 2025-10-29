Como desamassar roupas em minutos sem precisar de ferro de passar

Magno Oliver - 29 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Cris Ribeiro)

Passar roupa é uma das tarefas domésticas que muitas vezes deixamos para depois, especialmente quando estamos com pressa. Afinal, é algo tedioso e que pode ser demorado, tirando a paciência de muitos.

Mas não se preocupe, pois existem alternativas simples e rápidas para desamassar roupas sem o uso do ferro de passar, economizando tempo, energia e, de quebra, protegendo suas roupas do desgaste causado pelo calor do aparelho.

Cubos de gelo na secadora

Uma técnica bastante popular nas redes sociais e que tem mostrado bons resultados é o uso de cubos de gelo na secadora. O gelo cria vapor durante o ciclo de secagem, o que ajuda a amolecer os vincos nas roupas.

Ian Palmer-Smith, especialista em conserto de eletrodomésticos, explica que adicionar duas ou três pedrinhas de gelo pequenas no tambor da secadora, junto com peças leves e já secas, pode ser eficaz. O truque funciona melhor em roupas mais finas e leves, e deve ser feito em ciclos curtos para obter os melhores resultados.

Entretanto, é importante conferir o manual da secadora para garantir que essa técnica é segura para o modelo do seu aparelho. Evite utilizá-la em todas as lavagens, pois a técnica é mais indicada para situações de emergência.

Vapor do chuveiro

Se você está com pressa e precisa desamassar rapidamente uma peça, outra solução simples é usar o vapor do chuveiro. Pendurar a roupa no banheiro enquanto você toma banho pode ser uma forma prática de suavizar os vincos.

Ali Lees, estilista da Inspired Styling, recomenda essa técnica, especialmente para camisas e roupas mais finas. O truque é pendurar a peça em um cabide e posicioná-la em um local estratégico dentro do banheiro para que o vapor a atinja diretamente.

Além de ser rápido, o vapor do chuveiro é uma opção ecológica e sem o uso de eletricidade, o que a torna uma excelente alternativa para quem quer economizar tempo e recursos.

