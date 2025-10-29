Confusão e ameaças entre motociclistas em Anápolis acende debate na internet sobre quem está certo ou errado

Vídeo mostrou troca de ofensas e ameaças em briga que subiu o tom após uma freada no trânsito

Davi Galvão - 29 de outubro de 2025

Briga entre motociclistas viralizou na internet. (Foto: @charles_biker)

Uma freada brusca, a falta de seta ou uma cortada súbita. No trânsito, onde os ânimos costumam se acirrar mais rapidamente, qualquer desvio de conduta, proposital ou não, pode ser o estopim para uma briga.

Foi nesse contexto que um vídeo, gravado pelas ruas de Anápolis, viralizou recentemente nas redes sociais mostrando uma troca de ofensas e até ameaças entre dois motociclistas.

O vídeo foi gravado na Avenida São Francisco, no Bairro Jundiaí, trecho normalmente bastante movimentado na hora do rush, especialmente no encontro com a Rua Pedro Braz de Queirós.

Na filmagem, o cinegrafista pilota uma motocicleta quando, mais a frente, outro motociclista freia o veículo, o que irrita o cinegrafista.

“Ô desgraça, para duma vez assim não”, grita, ao que se dá início a uma discussão.

Mesmo passado o momento tenso, ambos os motociclistas seguem até a Praça Dom Emanuel, com ambos chegando a dizer que iriam derrubar um ao outro da moto.

Apesar das bravatas, a gravação termina sem que nenhum embate físico fosse travado.

Nos comentários, os usuários se revoltaram com tamanha truculência e pareceram tomar o lado do motociclista que freou o veículo e não do cinegrafista.

“Ué tu que precisa manter distância, quem bate atrás sempre tá errado independente do que acontecer”, apontou um internauta.

“Apresento a vocês Anápolis, onde o errado tá certo e o certo tá errado”, disse outro.

