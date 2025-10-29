Governo de Goiás confirma quatro goianos mortos em megaoperação no Rio de Janeiro

De acordo com Administração Estadual, todos tinham passagem por envolvimento de tráfico de drogas

Gabriella Pinheiro - 29 de outubro de 2025

Imagem mostra vítimas de mega operação no Rio de Janeiro. (Foto: Tv Anhanguera)

A megaoperação ocorrida nos complexos do Alemão e da Penha, contra o Comando Vermelho, no Rio de Janeiro (RJ), na tarde de terça-feira (28), deixou ao menos 121 pessoas mortas, conforme informado pelo secretário e delegado da Polícia Civil (PC), Felipe Curi, nesta quarta-feira (29). Dentre elas, quatro são de Goiás.

A informação foi repassada pelo governador Ronaldo Caiado (UB) à TV Anhanguera e confirmada pela Secretaria de Comunicação de Goiás ao g1.

De acordo com a reportagem, todos tinham passagens pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas, além de outros crimes. Os nomes divulgados pelo Governo de Goiás foram: Éder Alves de Souza, Marcos Vinícius da Silva Lima, Adan Pablo Alves de Oliveira e Rafael Resende Ferreira.

A operação é considerada a mais letal da história do estado. De acordo com a Polícia Civil, entre os mortos estão quatro policiais, sendo dois sargentos do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e dois policiais civis.

Nas redes sociais, Caiado ressaltou o apoio de todas as forças de segurança do estado e afirmou que o sentimento é de “orgulho” pelo trabalho realizado pelos policiais civis e militares.

“Mesmo sem a proteção e a participação do Governo Federal, para dar a eles estrutura para poderem ter ali mais cobertura no momento do ataque, eles foram de peito aberto, com coragem, na raça”, destacou.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!