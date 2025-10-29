Governo de Goiás confirma quatro goianos mortos em megaoperação no Rio de Janeiro

De acordo com Administração Estadual, todos tinham passagem por envolvimento de tráfico de drogas

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
Governo de Goiás confirma quatro goianos mortos em megaoperação no Rio de Janeiro
Imagem mostra vítimas de mega operação no Rio de Janeiro. (Foto: Tv Anhanguera)

A megaoperação ocorrida nos complexos do Alemão e da Penha, contra o Comando Vermelho, no Rio de Janeiro (RJ), na tarde de terça-feira (28), deixou ao menos 121 pessoas mortas, conforme informado pelo secretário e delegado da Polícia Civil (PC), Felipe Curi, nesta quarta-feira (29). Dentre elas, quatro são de Goiás.

A informação foi repassada pelo governador Ronaldo Caiado (UB) à TV Anhanguera e confirmada pela Secretaria de Comunicação de Goiás ao g1.

De acordo com a reportagem, todos tinham passagens pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas, além de outros crimes. Os nomes divulgados pelo Governo de Goiás foram: Éder Alves de Souza, Marcos Vinícius da Silva Lima, Adan Pablo Alves de Oliveira e Rafael Resende Ferreira.

Publicidade
Leia também

A operação é considerada a mais letal da história do estado. De acordo com a Polícia Civil, entre os mortos estão quatro policiais, sendo dois sargentos do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e dois policiais civis.

Nas redes sociais, Caiado ressaltou o apoio de todas as forças de segurança do estado e afirmou que o sentimento é de “orgulho” pelo trabalho realizado pelos policiais civis e militares.

“Mesmo sem a proteção e a participação do Governo Federal, para dar a eles estrutura para poderem ter ali mais cobertura no momento do ataque, eles foram de peito aberto, com coragem, na raça”, destacou.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias