Homem é preso em Goiânia por manter companheira em cárcere e cometer abusos sexuais por um ano
Durante a ação, os agentes encontraram porções de cocaína e localizaram a vítima trancada em um quarto da residência
Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), suspeito de manter uma mulher em cárcere privado por cerca de um ano e de cometer estupros de forma recorrente.
A prisão foi feita em Goiânia na tarde desta terça-feira (28). Ele já possui antecedentes por tráfico internacional de drogas.
Durante a ação, os agentes encontraram porções de cocaína e localizaram a vítima trancada em um quarto da residência.
Ela relatou ter sido mantida no local por aproximadamente um ano, período em que sofreu violências sexuais constantes.
A perícia confirmou os abusos relatados pela mulher.
O suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e cárcere privado, e também será investigado por estupro no decorrer do inquérito policial.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!