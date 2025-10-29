Homem é preso em Goiânia por manter companheira em cárcere e cometer abusos sexuais por um ano

Durante a ação, os agentes encontraram porções de cocaína e localizaram a vítima trancada em um quarto da residência

Davi Galvão Davi Galvão -
Homem é preso em Goiânia por manter companheira em cárcere e cometer abusos sexuais por um ano
Vítima era mantida em cárcere privado, agredida e abusada sexualmente em Goiânia. (Fotos: Divulgação/PCGO)

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), suspeito de manter uma mulher em cárcere privado por cerca de um ano e de cometer estupros de forma recorrente.

A prisão foi feita em Goiânia na tarde desta terça-feira (28). Ele já possui antecedentes por tráfico internacional de drogas.

Durante a ação, os agentes encontraram porções de cocaína e localizaram a vítima trancada em um quarto da residência.

Publicidade
Leia também

Ela relatou ter sido mantida no local por aproximadamente um ano, período em que sofreu violências sexuais constantes.

A perícia confirmou os abusos relatados pela mulher.

O suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e cárcere privado, e também será investigado por estupro no decorrer do inquérito policial.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias