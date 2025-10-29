Homem é preso em Goiânia por manter companheira em cárcere e cometer abusos sexuais por um ano

Durante a ação, os agentes encontraram porções de cocaína e localizaram a vítima trancada em um quarto da residência

Davi Galvão - 29 de outubro de 2025

Vítima era mantida em cárcere privado, agredida e abusada sexualmente em Goiânia. (Fotos: Divulgação/PCGO)

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), suspeito de manter uma mulher em cárcere privado por cerca de um ano e de cometer estupros de forma recorrente.

A prisão foi feita em Goiânia na tarde desta terça-feira (28). Ele já possui antecedentes por tráfico internacional de drogas.

Durante a ação, os agentes encontraram porções de cocaína e localizaram a vítima trancada em um quarto da residência.

Ela relatou ter sido mantida no local por aproximadamente um ano, período em que sofreu violências sexuais constantes.

A perícia confirmou os abusos relatados pela mulher.

O suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e cárcere privado, e também será investigado por estupro no decorrer do inquérito policial.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!