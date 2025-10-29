Lançado edital de concurso público em Goiás com salários que podem chegar até R$ 13 mil

Inscrições serão realizadas de forma online e são destinadas a candidatos com nível superior

Gabriella Pinheiro - 29 de outubro de 2025

Imagem de candidato preenchendo cartão-resposta de concurso público. (Foto: Reprodução)

A Universidade Federal de Catalão (UFCAT) divulgou o edital de um concurso público com vagas disponíveis para o cargo de Professor do Magistério Superior.

As oportunidades são destinadas a candidatos com nível superior nas áreas de Estágio e Prática de Ensino em Educação Especial e Inclusão, e Medicina.

Os interessados poderão se inscrever a partir do dia 10 de novembro até as 14h do dia 03 de dezembro de 2025, por meio do site da UFCAT. O valor da taxa varia de R$ 60 a R$ 230.

A seleção contará com avaliação escrita e teórico-prática, de caráter eliminatório. Haverá ainda prova didática, defesa de memorial e prova oral (para o cargo de Professor Titular-Livre).

Conforme previsto no edital, o ingresso na carreira ocorrerá sempre no primeiro nível de vencimento da Classe A e no primeiro nível da classe inicial na carreira de magistério do ensino básico, técnico e tecnológico.

As remunerações são de R$ 3.090,43 ou R$ 6.180,86, para atuação em jornadas de 20 horas ou de dedicação exclusiva, podendo ser acrescidas de retribuição por titulação, o que pode elevar o valor total para até R$ 13.288,85.

