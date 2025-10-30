Conheça o Complexo Dubai que será o prédio mais alto de Goiás

Samuel Leão - 30 de outubro de 2025

Complexo Dubai, empreendimento em fase de construçãoo em Rio Verde. (Foto: Divulgação)

Movimentando o cenário imobiliário goiano, Rio Verde está prestes a se tornar a casa do prédio mais alto do estado, em um empreendimento inspirado nas grandes obras de Dubai.

Batizado justamente de Complexo Dubai, e assinado pela DSA Engenharia, o empreendimento irá contar com quatro torres e já está em construção. A data de término das obras, que já estão avançadas, ainda não foi divulgada.

A maior torre do Complexo será a Dubai Business, com imponentes 210 metros de altura, superando, por exemplo, o Órion Business e Health Complex, que conta com 191 m., e a Séren Hausen, considerada a maior torre de Goiânia, com altura de 204 metros.

O lançamento ainda vai passar a integrar o grupo dos dez maiores prédios do Brasil, mudando drasticamente o horizonte de Rio Verde e dando destaque à cidade no cenário nacional.

O complexo deve contar ainda com uma área de “Mall”, que em inglês quer dizer shopping, onde serão instaladas lojas. Dentre as torres também haverão aquelas destinadas ao uso residencial, com apartamentos compactos de 2 e 3 quartos, além também de coberturas com “sky pool” e “sky fitness”.

