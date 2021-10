Goiânia ganha empreendimento inspirado no luxo de Dubai e charme de Istambul

A diversidade da cultura árabe é milenar e reconhecida no mundo inteiro. Da astronomia à matemática, da medicina tradicional aos cálculos aritméticos e a culinária.

Outra riqueza é a arquitetura. Embora elementos como treliças e azulejos já tenham sido incorporados ao nosso dia a dia, Goiânia deu um passo a mais.

Prova disso é o empreendimento imobiliário lançado na última terça-feira (05): o Emirates Parque Flamboyant, no Jardim Goiás, que é totalmente inspirado na arquitetura árabe.

O projeto traz elementos inéditos até para um estado cuja colônia árabe já é bastante ativa.

Tanto que a inspiração também se expande para a decoração do interior do edifício.

Especialista em arquitetura de interiores, Natália Veloso aponta os arcos, pedras naturais e os tecidos em tons terrosos como as principais características do interior do Emirates.

Dimensões

Serão quase 3,7 mil metros quadrados de área construída distribuídos em 33 pavimentos nas torres Dubai e Istambul.

As metragens dos apartamentos são divididas com a intenção de atrair diferentes perfis: tanto famílias que buscam apartamentos maiores, até casais sem filhos que buscam algo mais compacto numa das áreas mais nobres de Goiânia.

Um dos destaques é a área de lazer, que tem um complexo aquático exclusivo com bangalô central e deck molhado com dois ofurôs imersos na água.

O Emirates também contará com um andar único para lazer com área de academia, salão de festas, coworking, espaço gourmet, churrasqueira e área de jogos.

Outra novidade é o complexo infantil com biblioteca, playground, espaço baby, quadras coberta e descoberta e pet place.