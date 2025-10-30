Halloween em Aparecida de Goiânia terá sessão de cine drive-in com “IT: A Coisa”

Entrada é gratuita, mas o público precisa levar 1 kg de alimento não perecível por veículo

Samuel Leão - 30 de outubro de 2025

Cine drive-in vai ocorrer em Goiânia nesta sexta-feira (31). (Foto: Divulgação)

Aproveitando o clima da tradicional data das fantasias de terror americana, o Halloween, também conhecido como “Dia das Bruxas”, que é celebrado no dia 31 de outubro, Aparecida de Goiânia vai receber uma sessão beneficente do filme “IT: A Coisa”, em um cine drive-in nesta sexta-feira (31).

A entrada é gratuita, mas o público precisa levar 1 kg de alimento não perecível por veículo, que será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade. A sessão vai ocorrer no estacionamento do Colégio Inter Educ.

Os portões abrem às 18h30, e a exibição começa às 19h. Quem participar vai poder assistir ao terror inspirado na obra de Stephen King diretamente do carro, com som transmitido por frequência de rádio e um cenário personalizado, trazendo o clima tenebroso da tela para a realidade.

Para garantir a vaga, basta reservar o ingresso no site Sympla e apresentar o comprovante junto à doação na entrada. De acordo com os organizadores, a ação é uma forma de transformar o medo em esperança, aliando o clima assustador do Halloween a uma boa causa.

Lançado em 2017, “IT: A Coisa” acompanha um grupo de amigos que enfrenta o aterrorizante Pennywise, o palhaço assassino que ronda uma pequena cidade do Maine, nos Estados Unidos. A produção é sucesso mundial e promete uma noite de sustos, nostalgia e diversão.

