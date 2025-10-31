Adeus, box de vidro: a nova tendência que deixa os banheiros mais bonitos e livres de mofo
Design aberto e materiais modernos estão transformando o visual dos banheiros em 2026
Os boxes de vidro, que dominaram os banheiros por anos, começam a dar lugar a um novo estilo de espaço: o chuveiro walk-in.
A proposta é simples — e elegante. Um ambiente aberto, sem portas ou degraus, que combina estética, conforto e praticidade no dia a dia.
Banheiros abertos e funcionais
O conceito walk-in elimina barreiras e deixa o banheiro com aparência mais ampla e leve.
Além de facilitar o acesso, o formato aberto melhora a ventilação e evita o acúmulo de umidade e mofo, tornando a limpeza mais rápida e eficiente. É o tipo de mudança que une beleza e funcionalidade em um só projeto.
Entre as principais apostas, o microcimento vem ganhando espaço. Ele cria uma superfície uniforme, moderna e sem rejuntes, o que reduz o acúmulo de sujeira.
Outros materiais, como pedras naturais e revestimentos texturizados, também estão em alta — principalmente os de baixa manutenção e origem sustentável.
Funciona até em banheiros pequenos
A boa notícia é que o walk-in não é exclusividade de banheiros grandes.
Com divisórias parciais, chuveiros instalados nos cantos e pisos nivelados, é possível aplicar o conceito mesmo em espaços compactos. O resultado é um ambiente mais fluido e visualmente amplo.
Além do visual moderno, os banheiros walk-in também reduzem o impacto ambiental.
A durabilidade dos materiais evita reformas constantes, e o formato aberto permite o uso de sistemas de reuso de água e duchas mais econômicas. Menos manutenção, menos desperdício.
Cuidado com a drenagem
Para garantir conforto e segurança, é importante investir em drenagem e impermeabilização bem executadas. O piso deve ter uma leve inclinação para o escoamento correto da água — detalhe essencial para evitar poças e escorregões.
Com a possibilidade de incluir duchas de teto, iluminação embutida e controles digitais de temperatura, o chuveiro walk-in se adapta a todos os estilos.
É um novo jeito de pensar o banheiro: mais limpo, mais bonito e muito mais prático.
