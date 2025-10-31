Jovens goianos podem ter acesso a oportunidades de emprego exclusivas em programa do Instituto Coca-Cola

Oportunidade é para quem tem entre 16 e 29 anos que já concluíram ou estão cursando o ensino médio

Paulo Roberto Belém - 31 de outubro de 2025

Jovens participando do programa do Instituto Coca-Cola. (Foto: Reprodução)

Jovens de Goiás podem se inscrever na campanha “Abra o Futuro”, do Instituto Coca-Cola Brasil, que é uma iniciativa gratuita de capacitação e conexão com o mercado de trabalho em todo o país.

Assim, o programa é voltado aos moradores do estado com idades entre 16 e 29 anos que já concluíram ou estão cursando o ensino médio.

O lançamento do programa veio com um vídeo que destaca como o acesso à informação e à capacitação pode abrir portas para o primeiro emprego e para uma trajetória profissional mais segura e inspiradora.

Para se inscrever, basta acessar o site, clicando aqui.

Ao assistir as 12 videoaulas, os participantes recebem um certificado de conclusão e passam a ter acesso a uma plataforma exclusiva de vagas de emprego, com oportunidades em centenas de empresas parceiras.

Mais sobre o vídeo

A nova campanha apresenta histórias reais de transformação de jovens que participaram do programa Coletivo Coca-Cola Jovem.

Assinada pela Jor Publicidade, o material traz ainda profissionais que representam as mais de 400 empresas parceiras do Instituto Coca-Cola, que tornam possível a inclusão produtiva de jovens em situação de vulnerabilidade.

