Mais de 50 cidades em Goiás podem ter tempestades no Dia dos Finados; confira previsão do tempo
Informações do Cihmego apontam o cenário para todo o estado
Aquela “máxima” de que em Dia de Finados sempre chove está prevista para valer neste domingo (02), segundo as informações do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego).
O instituto prevê que Goiás terá neste domingo (02), sol com variação de nebulosidade, sendo que a combinação calor e umidade favorecerá, mudanças no decorrer do dia nas condições do tempo em Goiás.
Com isso, estão previstas pancadas de chuvas com risco potencial para tempestades, com rajadas de vento, raios e eventualmente granizo para 51 municípios goianos. Veja a lista ao final.
Na média, o cenário virá com temperaturas altas. Elas variarão entre 15° C e 37° C, com índices pluviométricos indicados para todas as regiões do estado, variando entre 15 mm a 20 mm e umidade de 35% a 90%.
Em Goiânia e nas cidades da Região Metropolitana, as temperaturas partirão de 19° C e irão até 33° C, com a possibilidade das chuvas alcançarem os 5 mm e a umidade idêntica à média do estado.
Em Anápolis, quanto aos termômetros, eles indicarão a máxima mais amena, marcando de 18° C a 31° C, com o mesmo índice de pancadas e de umidade, considerando a média de todo o estado de Goiás.
Agora, em Rio Verde, a diferença da mínima é de um grau a mais que “Santana das Antas”, com a máxima igual. Entretanto, lá, o índice pluviométrico é maior, de 8 mm.
Segue a lista das cidades sob alerta de tempestades:
-
Goiânia
-
Água Limpa
-
Alto Paraíso de Goiás
-
Bela Vista de Goiás
-
Bonópolis
-
Buriti Alegre
-
Cachoeira Dourada
-
Caldas Novas
-
Caldazinha
-
Campinaçu
-
Campo Alegre de Goiás
-
Catalão
-
Colinas do Sul
-
Corumbaíba
-
Cristalina
-
Cristianópolis
-
Damianópolis
-
Estrela do Norte
-
Formoso
-
Goiandira
-
Hidrolândia
-
Ipameri
-
Itajá
-
Leopoldo de Bulhões
-
Mambaí
-
Mara Rosa
-
Marzagão
-
Montividiu do Norte
-
Morrinhos
-
Mundo Novo
-
Nova Aurora
-
Nova Crixás
-
Novo Planalto
-
Orizona
-
Ouvidor
-
Palmelo
-
Paranaiguara
-
Piracanjuba
-
Pires do Rio
-
Porangatu
-
Rio Quente
-
Santa Cruz de Goiás
-
Santa Tereza de Goiás
-
São Domingos
-
São Miguel do Araguaia
-
São Miguel do Passa Quatro
-
São Simão
-
Silvânia
-
Trombás
-
Urutaí
-
Vianópolis
