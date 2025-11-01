Mais de 50 cidades em Goiás podem ter tempestades no Dia dos Finados; confira previsão do tempo

Informações do Cihmego apontam o cenário para todo o estado

Paulo Roberto Belém Paulo Roberto Belém -
Chuva voltou a cair sobre Anápolis após dois meses de seca e estiiagem. (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)
Chuva voltou a cair sobre Anápolis após dois meses de seca e estiiagem. (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)

Aquela “máxima” de que em Dia de Finados sempre chove está prevista para valer neste domingo (02), segundo as informações do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego).

O instituto prevê que Goiás terá neste domingo (02), sol com variação de nebulosidade, sendo que a combinação calor e umidade favorecerá, mudanças no decorrer do dia nas condições do tempo em Goiás.

Com isso, estão previstas pancadas de chuvas com risco potencial para tempestades, com rajadas de vento, raios e eventualmente granizo para 51 municípios goianos. Veja a lista ao final.

Publicidade
Leia também

Na média, o cenário virá com temperaturas altas. Elas variarão entre 15° C e 37° C, com índices pluviométricos indicados para todas as regiões do estado, variando entre 15 mm a 20 mm e umidade de 35% a 90%.

Em Goiânia e nas cidades da Região Metropolitana, as temperaturas partirão de 19° C e irão até 33° C, com a possibilidade das chuvas alcançarem os 5 mm e a umidade idêntica à média do estado.

Em Anápolis, quanto aos termômetros, eles indicarão a máxima mais amena, marcando de 18° C a 31° C, com o mesmo índice de pancadas e de umidade, considerando a média de todo o estado de Goiás.

Agora, em Rio Verde, a diferença da mínima é de um grau a mais que “Santana das Antas”, com a máxima igual. Entretanto, lá, o índice pluviométrico é maior, de 8 mm.

Segue a lista das cidades sob alerta de tempestades:

  • Goiânia

  • Água Limpa

  • Alto Paraíso de Goiás

  • Bela Vista de Goiás

  • Bonópolis

  • Buriti Alegre

  • Cachoeira Dourada

  • Caldas Novas

  • Caldazinha

  • Campinaçu

  • Campo Alegre de Goiás

  • Catalão

  • Colinas do Sul

  • Corumbaíba

  • Cristalina

  • Cristianópolis

  • Damianópolis

  • Estrela do Norte

  • Formoso

  • Goiandira

  • Hidrolândia

  • Ipameri

  • Itajá

  • Leopoldo de Bulhões

  • Mambaí

  • Mara Rosa

  • Marzagão

  • Montividiu do Norte

  • Morrinhos

  • Mundo Novo

  • Nova Aurora

  • Nova Crixás

  • Novo Planalto

  • Orizona

  • Ouvidor

  • Palmelo

  • Paranaiguara

  • Piracanjuba

  • Pires do Rio

  • Porangatu

  • Rio Quente

  • Santa Cruz de Goiás

  • Santa Tereza de Goiás

  • São Domingos

  • São Miguel do Araguaia

  • São Miguel do Passa Quatro

  • São Simão

  • Silvânia

  • Trombás

  • Urutaí

  • Vianópolis

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Paulo Roberto Belém

Paulo Roberto Belém

Jornalista profissional, com passagem por veículos radiofônicos e impressos. Também possui experiência em assessoria de comunicação. Atualmente, dedica-se à cobertura do cotidiano de Goiás, sempre buscando aprofundar os temas com responsabilidade, sensibilidade e apuração rigorosa.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias