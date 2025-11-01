Mais de 50 cidades em Goiás podem ter tempestades no Dia dos Finados; confira previsão do tempo

Informações do Cihmego apontam o cenário para todo o estado

Paulo Roberto Belém - 01 de novembro de 2025

Chuva voltou a cair sobre Anápolis após dois meses de seca e estiiagem. (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)

Aquela “máxima” de que em Dia de Finados sempre chove está prevista para valer neste domingo (02), segundo as informações do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cihmego).

O instituto prevê que Goiás terá neste domingo (02), sol com variação de nebulosidade, sendo que a combinação calor e umidade favorecerá, mudanças no decorrer do dia nas condições do tempo em Goiás.

Com isso, estão previstas pancadas de chuvas com risco potencial para tempestades, com rajadas de vento, raios e eventualmente granizo para 51 municípios goianos. Veja a lista ao final.

Na média, o cenário virá com temperaturas altas. Elas variarão entre 15° C e 37° C, com índices pluviométricos indicados para todas as regiões do estado, variando entre 15 mm a 20 mm e umidade de 35% a 90%.

Em Goiânia e nas cidades da Região Metropolitana, as temperaturas partirão de 19° C e irão até 33° C, com a possibilidade das chuvas alcançarem os 5 mm e a umidade idêntica à média do estado.

Em Anápolis, quanto aos termômetros, eles indicarão a máxima mais amena, marcando de 18° C a 31° C, com o mesmo índice de pancadas e de umidade, considerando a média de todo o estado de Goiás.

Agora, em Rio Verde, a diferença da mínima é de um grau a mais que “Santana das Antas”, com a máxima igual. Entretanto, lá, o índice pluviométrico é maior, de 8 mm.

Segue a lista das cidades sob alerta de tempestades:

Goiânia

Água Limpa

Alto Paraíso de Goiás

Bela Vista de Goiás

Bonópolis

Buriti Alegre

Cachoeira Dourada

Caldas Novas

Caldazinha

Campinaçu

Campo Alegre de Goiás

Catalão

Colinas do Sul

Corumbaíba

Cristalina

Cristianópolis

Damianópolis

Estrela do Norte

Formoso

Goiandira

Hidrolândia

Ipameri

Itajá

Leopoldo de Bulhões

Mambaí

Mara Rosa

Marzagão

Montividiu do Norte

Morrinhos

Mundo Novo

Nova Aurora

Nova Crixás

Novo Planalto

Orizona

Ouvidor

Palmelo

Paranaiguara

Piracanjuba

Pires do Rio

Porangatu

Rio Quente

Santa Cruz de Goiás

Santa Tereza de Goiás

São Domingos

São Miguel do Araguaia

São Miguel do Passa Quatro

São Simão

Silvânia

Trombás

Urutaí

Vianópolis

