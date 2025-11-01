O golpe que quase levou um dos homens mais ricos de Caldas Novas a ter que repartir R$ 50 milhões

Criminosos falsificaram documentos para simular união estável e tentar tomar parte do patrimônio milionário de empresário de 77 anos

Isabella Valverde - 01 de novembro de 2025

Vista aérea de Caldas Novas. (Foto: Divulgação/Codego)

Um esquema fraudulento quase fez com que um dos homens mais ricos de Caldas Novas, no Sul de Goiás, tivesse que dividir um patrimônio estimado em R$ 50 milhões com uma mulher que ele sequer conhece.

A vítima, Joilso Plaster, de 77 anos, descobriu que criminosos haviam usado documentos falsificados para criar uma ação judicial de reconhecimento de união estável, na tentativa de obter parte de seus bens.

As informações são do O Popular. Segundo reportagem do jornal, o golpe resultou na perda de cerca de R$ 3 milhões em imóveis antes de ser descoberto.

O advogado Renan Onofre, que representa Joilso e a esposa, Zilda Schulz, explicou que o caso foi denunciado à Polícia Civil (PC), que já investiga a fraude.

“Foi uma tentativa orquestrada de golpe patrimonial, com uso indevido da Justiça e de informações adulteradas”, explicou.

O casal, que está junto há 57 anos, é amplamente conhecido em Caldas Novas por possuir cerca de 100 imóveis, entre fazendas, casas, lotes, apartamentos e prédios comerciais.

A farsa só veio à tona no fim de 2024, quando Zilda notou a existência de um processo tramitando na cidade de Cariacica (ES) — local onde eles nunca estiveram.

Os golpistas, segundo a defesa, teriam escolhido o município capixaba para dificultar a descoberta da fraude, evitando que o caso fosse facilmente identificado em Goiás.

Com a constatação das irregularidades, a Justiça transferiu o processo para Caldas Novas, onde o crime passou a ser investigado.

Renan Onofre classificou o episódio como um “golpe sofisticado”, que exigirá uma resposta firme das autoridades. Já Zilda, abalada com a situação, afirmou estar “triste e envergonhada”, mas confiante de que a justiça será feita.

