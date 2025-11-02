Motociclista morre em Anápolis após corda se enroscar em roda de moto e causar acidente

Cristiano Marcos Rezende, de 48 anos, perdeu o controle do veículo e colidiu com um poste na Avenida Independência; óbito foi constatado no local.

Cristiano Marcos Rezende tinha 48 anos. (Foto: Reprodução)

Cristiano Marcos Rezende, de 48 anos, morreu em um trágico acidente na noite deste domingo (02), na Avenida Independência, no Residencial Flamboyant, na região Leste de Anápolis.

A vítima conduzia uma motocicleta Honda CG 125 Titan quando sofreu uma queda e não resistiu aos ferimentos.

OServiço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas apenas pôde constatar o óbito no local.

De acordo com os vestígios analisados pela Polícia Militar (PM), o acidente ocorreu de forma inusitada.

Isso porque uma corda teria se enroscado na roda da motocicleta, fazendo com que Cristiano perdesse o controle da direção. Desgovernado, o veículo subiu na calçada e colidiu violentamente contra um poste, o que provocou a queda fatal do condutor.

A Polícia Civil foi acionada e solicitou a realização de perícia no local do acidente, além do laudo cadavérico para confirmar a causa da morte.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes e as investigações ficarão a cargo da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) de Anápolis, que irá apurar todas as circunstâncias do ocorrido.

