Motociclista morre em Anápolis após corda se enroscar em roda de moto e causar acidente
Cristiano Marcos Rezende, de 48 anos, perdeu o controle do veículo e colidiu com um poste na Avenida Independência; óbito foi constatado no local.
Cristiano Marcos Rezende, de 48 anos, morreu em um trágico acidente na noite deste domingo (02), na Avenida Independência, no Residencial Flamboyant, na região Leste de Anápolis.
A vítima conduzia uma motocicleta Honda CG 125 Titan quando sofreu uma queda e não resistiu aos ferimentos.
OServiço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas apenas pôde constatar o óbito no local.
De acordo com os vestígios analisados pela Polícia Militar (PM), o acidente ocorreu de forma inusitada.
Isso porque uma corda teria se enroscado na roda da motocicleta, fazendo com que Cristiano perdesse o controle da direção. Desgovernado, o veículo subiu na calçada e colidiu violentamente contra um poste, o que provocou a queda fatal do condutor.
A Polícia Civil foi acionada e solicitou a realização de perícia no local do acidente, além do laudo cadavérico para confirmar a causa da morte.
O caso foi registrado na Central de Flagrantes e as investigações ficarão a cargo da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) de Anápolis, que irá apurar todas as circunstâncias do ocorrido.
